ANVR draagt Ten Brink en Koppen voor als nieuwe bestuurders

Het bestuur van de ANVR heeft besloten Mattijs ten Brink van Sunweb Group en Fenny Koppen van Riksja Online voor te dragen als nieuwe bestuurders van de ANVR aan de Algemene Ledenvergadering van 23 juni aanstaande. De twee vacatures zijn ontstaan door het eerdere voorgenomen besluit van de ledenvergadering om het aantal bestuurszetels met twee uit te breiden tot negen plus voorzitter.

“We hebben veel reacties gekregen de afgelopen maanden van leden die graag in het bestuur van de ANVR willen meewerken aan de toekomst van de reissector. Het is te prijzen dat de betrokkenheid van de bedrijven bij de branche zo groot is. En de kwaliteit van de kandidaten was ook zonder uitzondering heel hoog. Dat maakt dat we echt wat te kiezen hebben gehad”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “Uiteindelijk is de keuze gevallen op Mattijs ten Brink van Sunweb en Fenny Koppen van Riksja. Vanwege de achtergrond die ze met zich meebrengen, het type bedrijf dat ze vertegenwoordigen, hun eigen specifieke expertise én de samenhang met de rest van het bestuur”.

“Het bestuur zal Mattijs en Fenny nu voordragen aan de Algemene Ledenvergadering in juni waarin het formele besluit wordt genomen. In de tussentijd zullen de kandidaat-bestuurders vast meelopen met het bestuur”, zegt Oostdam. “We zijn de andere kandidaten zeer dankbaar voor hun sollicitatie en hopen dat we hen op andere wijze kunnen blijven betrekken bij de ANVR”.

Het bestuur bestaat naast Fenny Koppen en Mattijs ten Brink verder uit Marjon Kaper, Michelle de Wit, Martine de Knoop, Arjan Kers, Jeroen Martron, Diederik Banken, Eppo Steenhuisen en voorzitter Frank Oostdam.

Author Arjen Lutgendorff