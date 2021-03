ANVR en DTA: ‘Alle irritaties zijn uitgesproken’

De ANVR en DTA hebben gisteravond een constructief en stevig gesprek gehad waar beide partijen met een goed gevoel op terugkijken. ‘Alle irritaties zijn uitgesproken en ik heb er een heel goed gevoel over’, aldus Erik van der Waard (voorzitter DTA).

Ook ANVR-directeur Frank Oostdam laat aan TravelPro weten een goed gevoel over te hebben gehouden aan het gesprek met de DTA. ‘We hebben over allerlei zaken gesproken. Van de manier waarop we communiceren, het Voucherfonds, enzovoorts. We hebben ook geconstateerd dat we het niet over alles eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Ik ben blij dat we dit gesprek met elkaar zijn aangegaan, ook gelet op de open manier van communiceren’, aldus Oostdam tegenover TravelPro.

Van der Waard: ‘We waren het met een aantal dingen niet eens en we wilden nogmaals duidelijk maken dat we niks tegen de ANVR hebben. Het verhaal dat wij iets tegen de ANVR zouden hebben ging z’n eigen leven leiden en dat willen we uit de wereld hebben. Je kan het nu eenmaal over een aantal dingen oneens zijn, maar daar hebben we goed over gesproken.’

