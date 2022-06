ANVR en Schiphol BBQ at the beach gaat niet door

Deel dit artikel

ANVR en Schiphol hebben besloten de gezamenlijke BBQ at the beach, die zou plaatsvinden op 16 juni in Bloemendaal aan Zee, niet door te laten gaan, dat laat de ANVR weten. Gezien de huidige problemen met de aanhoudende drukte in combinatie met personeelstekorten op Schiphol, vinden beide partijen het een verkeerde timing om nu het glas met elkaar te heffen. “We hopen na de zomer alsnog een gepast moment te vinden.”

​”Het door Schiphol deze week gesloten akkoord met de bonden is een stap in de goede richting. Maar daarmee zijn de problemen de wereld niet uit natuurlijk. De klanten van ANVR reisondernemingen zullen wellicht nog steeds de hele zomer rekening moeten houden met lange wachtrijen “, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “Alle ANVR-bedrijven zijn nu 24/7 bezig met het beantwoorden van vragen, het informeren van klanten over wijzigingen, of het omboeken van klanten naar bijvoorbeeld andere luchthavens. Daar gaat onze aandacht nu naar uit”.

“Onze volledige focus ligt nu bij het voorbereiden op de zomerperiode. Daarover zijn we ook in gesprek met de sector. Het is alle hens aan dek. Ondanks dat het een belangrijke traditie is om met onze partners jaarlijks het zomerreisseizoen af te trappen tijdens deze BBQ , is het nu niet het juiste moment”, zegt Anne Marie van Hemert Head of Aviation business Development bij Amsterdam Airport Schiphol. “Wij kijken er naar uit om elkaar na de zomer alsnog te ontmoeten.

Frank Oostdam zegt: “We blijven de komende weken nadrukkelijk in gesprek met Schiphol, airlines en de overheid om de problemen zoveel als mogelijk te beperken”.

Author Arjen Lutgendorff