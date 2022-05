ANVR en Schiphol houden Travel BBQ at the Beach op 16 juni

Deel dit artikel

De uitnodigingen zijn de deur uit, ANVR en Schiphol houden ‘het ooit zo – en ongetwijfeld nu weer – succesvolle en drukbezochte zomerse netwerkevent voor de reissector, ‘Travel BBQ at the Beach’ op donderdag 16 juni aanstaande in Bloemendaal aan Zee.

Oostdam liet eerder aan ons zustermagazine TravMagazine weten blij te zijn om als ANVR in samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol de gebruikelijke Travel BBQ at the Beach weer te kunnen organiseren. Het wordt de zevende editie van de barbecue, die eigenlijk al in 2020 op het programma stond, maar op 26 maart van dat jaar al was geannuleerd in verband met de coronacrisis. Ook vorig jaar ging de Travel BBQ at the Beach niet door.

De organisatoren nodigen CEO’s, directies en managers van reisondernemingen, airlines, relaties, branche-gerelateerde bedrijven en andere uit om samen het zomerseizoen in te luiden. “Juist nu met de huidige drukte op Schiphol is het fijn elkaar informeel te kunnen ontmoeten, te netwerken en vooruit te kijken naar de zomer, tijdens een door ons aangeboden en verzorgde BBQ.”

Author Sharon Evers