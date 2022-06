ANVR: externe advocatenkantoor ingeschakeld, claimformulier op komst en claimwerkgroep ingesteld

Deel dit artikel

De ANVR maakt werk van de schade die reisbedrijven oplopen naar aanleiding van de Schiphol-chaos. De brancheorganisatie heeft ondertussen een extern advocatenkantoor ingeschakeld, werkt aan een claimformulier en heeft een claimwerkgroep ingesteld.

“Reisbedrijven hebben schade die is veroorzaakt door de luchthaven en door de luchthaven moet worden vergoed. Indien Schiphol zich niet aansprakelijk acht, zal dit via de rechter moeten worden afgedwongen. Deze actie wordt nu verder voorbereid. Voor deze actie is het niet noodzakelijk op dit moment al de gehele schade in kaart te hebben”, aldus de brancheorganisatie in een memo aan haar leden.

De gevolgschade van de Schiphol-chaos kan voor reisbedrijven in de miljoenen lopen. Annuleringskosten voor acco’s, campers, e.d. of hogere verblijfkosten bij omboeking, verlies van commissie voor agenten bij annulering, extra gemaakte interne kosten: overuren door omboekingen, doorgeven van vluchtwijzigingen, bezorgde klanten beantwoorden, misgelopen boekingen en een slecht last minuteseizoen naar aanleiding van de Schiphol-chaos.

De ANVR werkt aan een claimformulier met uitleg zodat ANVR-bedrijven dit op enigszins vergelijkbare wijze kunnen opstellen. Deze leidraad/ claimformulier zal volgende week beschikbaar worden gesteld. Reisbedrijven worden geadviseerd de extra kosten goed te registreren.

Author Arjen Lutgendorff