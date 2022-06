ANVR gaat schade verhalen op Schiphol

Deel dit artikel

De ANVR gaat de schade van annuleringen en gemiste boekingen verhalen op Schiphol. “De schade gaat enorm zijn en zullen we zeker gaan verhalen op de veroorzaker”, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR).

“Het is volstrekt onacceptabel dat Schiphol haar personeelsbeleid niet op orde heeft, en dat daardoor de vakantie van heel veel Nederlandse vakantiegangers in het water dreigt te vallen”, zegt Oostdam. “Maar de voortdurende onzekerheid die Schiphol laat bestaan over de oplossing van de problemen leidt ook nog eens tot een hausse aan vragen van klanten die ANVR-bedrijven ook nog niet kunnen beantwoorden.”

De ANVR is woedend op Schiphol en de overheid over de blijvende onduidelijkheid over het doorgaan van de vakantie van honderdduizenden Nederlanders. Door het falende personeelsbeleid van Schiphol dreigt de annulering van al geboekte vakanties vanaf die luchthaven de komende zomerperiode. Ook vissen er mensen die nog moeten boeken achter het net. Reisbedrijven worden ondertussen overspoeld met vragen van klanten over het al dan niet doorgaan van hun vakantie.

“Het is op dit moment nog niet bekend gemaakt welke passagiers op welke vluchten niet op vakantie kunnen. Ook is niet duidelijk om hoeveel personen het precies gaat! Zodra dit bekend is bij de luchtvaartmaatschappijen zullen onze klanten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Tot die tijd heeft het echt geen zin contact op te nemen met hun ANVR-reisonderneming en worden klanten verzocht dit ook niet te doen”, zegt Oostdam. “We willen wel benadrukken dat de annuleringen slechts een deel van de klanten betreffen. Miljoenen andere klanten moeten weliswaar rekening houden met langere wachttijden op de luchthaven, maar kunnen wel op vakantie”.

Personeel uit reisbranche wil graag meehelpen

Oostdam zegt: “We roepen Schiphol en de Nederlandse overheid op hun verantwoordelijkheid te nemen en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als reisbedrijven denken we graag mee. We onderzoeken nu de mogelijkheid om personeel van ANVR-reisbedrijven te laten meewerken deze zomer op de luchthaven. Als Schiphol daarvoor open staat denken we snel honderden medewerkers voor de drukste momenten te kunnen detacheren. Het gaat om betrokken medewerkers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om voor hun klanten de mooiste reizen te boeken en die nu graag willen helpen om te voorkomen dat deze reizen alsnog niet door kunnen gaan”.

Author Arjen Lutgendorff