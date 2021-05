ANVR geeft ‘reisadvies’ aan kabinetsinformateur

Bijgaand bericht is zojuist als persbericht uitgestuurd. Reisbranche ANVR, vrijdagmorgen in een informatief gesprek met kabinetsinformateur mevrouw Mariëtte Hamer en vertegenwoordigers van andere sectoren, dringt aan op een politiek duidelijk beleid om snel te herstellen van de grote maatschappelijke en economische gevolgen van de coronapandemie. De reisbranche, één van de zwaarst getroffen sectoren, doet praktische voorstellen voor op korte termijn, maar schuwt toekomstige uitdagingen waar de reissector voor staat niet en biedt ook voor op de lange termijn concrete suggesties aan voor het regeerakkoord.

Martine de Knoop, bestuurslid ANVR en directeur van reisonderneming The Travel Club, heeft in een openhartig en goed gesprek met Mariëtte Hamer voor de korte termijn extra hulp gevraagd voor de reissector. Na 15 maanden praktisch stilliggen en honderdduizenden annuleringen kampt de sector met duizenden ontslagen werknemers, failliete bedrijven en nog bestaande bedrijven die het financieel zeer zwaar hebben.

Martine de Knoop: “Met het verlengen van NOW- en TVL-maatregelen, vergoeding van annuleringskosten en een tegemoetkoming voor met name kleinere reisbedrijven die nog steeds buiten de regelingen vallen, kunnen we voorkomen dat reisbedrijven -zeker nu met zicht op herstel- alsnog failliet gaan.”

Hamer liet duidelijk merken geïnteresseerd te zijn in de huidige situatie van de reisbranche en gaf te kennen ook in de toekomst meer in gesprek te willen blijven met ondernemend Nederland.

Maatschappelijke en politieke discussies over toerisme, luchtvaart en verantwoord reizen hebben de afgelopen jaren veelvuldig de Tweede Kamer gehaald. Bij Mariëtte Hamer heeft de ANVR 12 zeer concrete suggesties neergelegd om deze mee te nemen in het regeerakkoord.

Reizen, naast ‘leuk’, draagt mondiaal bij tot meer dan 10% van de economie en 1 op de 4 nieuwe banen is te vinden in de toeristische sector; ook in Nederland is toerisme een banenmotor. Daarnaast is uit onderzoeken gebleken dat reizen goed is voor het persoonlijk welbevinden. De ANVR pleit dan ook voor een Ministerie van Toerisme zoals in veel andere landen al bestaat om het beleid dat is gericht op toerisme en vrijetijd niet te versnipperen over diverse departementen maar te versterken.

Eerder heeft de ANVR al haar teleurstelling uitgesproken over de Luchtvaartnota, omdat deze onder andere weinig rekening houdt met de veranderde markt in de afgelopen jaren en weinig oog heeft voor de vakantieganger. Nu -inmiddels met een daling van 85% luchtvaartpassagiers op Schiphol- is deze nota, aldus de branche, echt toe aan herziening, waarbij de luchtreiziger centraal komt te staan en niet verouderde businessmodellen. Daarnaast vraagt de ANVR aandacht voor een garantiefonds bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen en een eerlijke vliegbelasting. De Knoop heeft de ambities en wensen van de sector op het gebied van verantwoord reizen kenbaar gemaakt en hoopt als ANVR deze in samenwerking met de overheid te kunnen realiseren.

