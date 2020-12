ANVR/GFK: boekingen oktober -76%

De boekingscijfers in oktober, een steekproef onder zo’n 50.000 consumenten, laten nog steeds een dalende lijn zien. Met -76% komt het aantal boekingen dicht in de buurt van de 1e golf. En met inmiddels een reisadvies vanuit de overheid om tot half januari niet te reizen of te boeken, blijft de reissector voorlopig helaas de zwaarst getroffen sector.

​Van de geboekte bestemmingen zien we dat 78% geboekt heeft voor binnen Europa en 22% buiten Europa, waarbij alle continenten ver in de min zitten. Ook de bestemmingen dichtbij zakken verder in de min. Maar met een oranje reisadvies voor praktisch alle landen kan dat ook niet anders.

Vertoonde ons omringende landen eerder nog een beperkte terugval, inmiddels zien we dat ook Duitsland (-78%) en België (-58%) als bestemming verder zakken, net als Frankrijk (-70%), Spanje (-81%) en Griekenland (-65%).

