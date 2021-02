ANVR/GfK: boekingsterugval januari ’21 naar nieuw dieptepunt (-80%)

De boekingscijfers in januari 2021 zorgen voor een nieuw dieptepunt. Nooit eerder werd (ten opzichte van de cijfers een jaar geleden) een terugval in het aantal boekingen genoteerd van -80%. Voor het Verenigd Koninkrijk werd zelfs -93% genoteerd.

Uit de mix van boekingen, een peiling onder bijna 50.000 geënquêteerden, blijkt dat de terugval zowel bij winter- als zomerboekingen in gelijke omvang plaats vindt. Naar bestemmingen binnen Europa is UK/Ierland met -93% koploper in negatieve zin. Corona én Brexit zijn ongetwijfeld hier de oorzaak van. Wat de overige landen betreft valt België op met een terugval in boekingen van ‘slechts’ -53%. Van de bestemmingen buiten Europa doen, net als in de december 2020, Australië/Nieuw Zeeland het met -66% in januari 2021 iets minder slecht dan de overige werelddelen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.