ANVR/GfK: ‘Een derde Nederlanders boekt komende maanden alsnog buitenlandse reis‘

Ondanks dat corona meespeelt in het boekingsgedrag, verwacht een derde van de Nederlanders alsnog in de komende maanden een buitenlandse reis te boeken. Dit blijkt uit een onderzoek dat GfK in opdracht van reiskoepel ANVR afgelopen maand heeft gehouden onder zo’n 1.100 Nederlanders om te vragen naar hun boekingsgedrag en de intentie van reizen.

60% van de Nederlanders heeft vorig jaar geen reis naar het buitenland geboekt. En de helft van de reizigers geeft ook voor dit jaar aan geen of minder reizen te boeken. Toch denkt 32% dat als er meer duidelijk wordt, 25% als de bestemming veilig is en 19% als zij gevaccineerd zijn, dat zij dan alsnog de intentie hebben om naar het buitenland te gaan.

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Met een steeds hogere vaccinatiegraad en een Europa dat sinds afgelopen week praktisch geel kleurt, staat de reiswereld dus nog een hoop boekingen te wachten en kan het dit jaar toch een mooie zomer worden, zowel voor de vakantieganger als de zakenreiziger. Desondanks maken wij een omzet die met 60-70% ver beneden normaal uitkomt. Daarom blijven we aandacht vragen – en vooral financiële steun – voor een grote categorie zelfstandige reisagenten die tot op heden buiten alle financiële regelingen valt en voor de reisorganisaties die verre reizen aanbieden. Zij liggen nog steeds stil.”

Het meest favoriete vakantievervoermiddel blijft het vliegtuig (46%) al wint eigen vervoer (43%) aan populariteit. Vóór corona was het vliegtuig veruit het meest populaire transport naar het buitenland (57%, auto 32%), maar verleden jaar leverde het al iets in (52%) ten koste van de auto (36%) en dit jaar gaat daar nog een schepje bovenop (vliegtuig 46%, auto 43%). We blijven dichter bij huis en willen flexibel zijn. Dat laat zich ook terugzien in wat de Nederlander regelt binnen zijn geboekte vakantie: 38% heeft alleen een verblijf geboekt, terwijl dit voorheen lager lag (in 2020: 27%, in 2019: 24%).

Het GfK-onderzoek laat zien dat corona invloed heeft op de soort vakantie; met 42% staan zomerse strandvakanties ver boven stedentrips (12%), sportieve vakanties (10%) en bijvoorbeeld rondreizen (8%). Ook heeft corona invloed op de bestemming; terwijl 26% gewoon de bestemming van zijn keuze kiest, kiest 20% voor een bestemming dichterbij Nederland en 31% kiest voor een locatie in Nederland.

De wijze van boeken: rechtstreeks, via een reisorganisatie, reisbureau of vergelijkingssite en ook het kanaal dat is gebruikt (web, mail, et cetera) is in de afgelopen jaren niet veel veranderd. Natuurlijk laat het onderzoek zien dat in 2021 minder is geboekt via het reisbureau, maar dat ligt voor de hand omdat alle reisbureaus lange tijd gesloten zijn geweest.

Nu dat Europa geel kleurt en hopelijk binnenkort ook de rest van de wereld steeds beter toegankelijk wordt, moeten reizigers ondanks het coronapaspoort wel rekening houden met de diverse maatregelen die per land kunnen verschillen. Uit het GfK-onderzoek blijkt dat de Nederlander zich daar niet zo door laat leiden. Bij een quarantaineplicht (84%), beperkte opening van toeristische attracties en restaurants (68%) of een avondklok (56%) valt een bestemming voor velen wel af. Maar meer dan 70% ziet niet echt bezwaar in reizen met een reiscertificaat, negatieve test of vaccinatiebewijs.

Klik hier om de rapportage direct in te zien.

