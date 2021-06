ANVR/GfK-monitor: groei aantal boekingen zet door

Ondanks de sterke stijging is het aan boekingen in mei 2021 nog slechts iets meer dan de helft van het vergelijkbare aantal in 2019. Er is nog een lange weg te gaan. In de onderstaande grafiek zijn de boekingen voor 2019/2020/2021 geplaatst.

Kijkend naar de landen in Europa lopen Spanje, Oostenrijk (ten opzichte van de overeenkomstige maand in 2019) het minst achter. Turkije loopt in mei zelfs achter ten opzichte van de 2020 cijfers. Het percentage boekingen buiten Europa daalt al continu sinds november 2020. Toen ging meer dan 20% nog op reis buiten Europa.