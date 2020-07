ANVR/GfK: Twee derde van de voucher-bezitters wil dit jaar nog op reis

Bijna twee derde van de vakantiegangers die een ANVR-Reisvoucher heeft ontvangen voor een geannuleerde reis tijdens de coronacrisis geeft aan deze dit jaar nog te verruilen voor een vakantie. Maar, is vooralsnog het vliegtuig het meest geboekte vervoermiddel, na corona lijkt de consument de voorkeur te geven aan de auto. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder reizigers die in de afgelopen zes maanden een vakantie hebben geboekt van GfK, in opdracht van ANVR.

​Van de ondervraagde vakantiegangers zegt 90% zijn boekingsgedrag aan te passen in deze coronatijd. Daarvan geeft 30% aan wél te boeken maar alleen te letten op het nemen van gezondheidsmaatregelen; zo’n 20% zegt iets minder te boeken dan anders, en 40% stelt boeken nog even uit. Het overgrote deel (38%) van de ondervraagde vakantiegangers die een reis boekt, zegt bij het kiezen van een bestemming geen rekening te houden met corona. Een derde geeft aan wel naar het buitenland te gaan, maar iets dichter bij huis te blijven. Frank Oostdam (voorzitter/directeur ANVR): “We zien bij reizigers die nog twijfelen over een vakantie dat vooral gezondheidsrisico’s (67%) een belangrijke rol spelen en of op de bestemming wel genoeg open is (55%). Maar onze reisorganisaties en hun partners houden zich aan allerlei protocollen, zowel op bestemming als er naar toe, om de reiziger zo goed mogelijk te beschermen. En ook bestemmingen zijn blij weer toeristen te kunnen ontvangen, dus doen zij er alles aan om het hen veilig naar de zin te maken. En voor de 7% die nog twijfelt omdat zij onzeker zijn over hun terugreis als het virus opleeft op bestemming, is het makkelijk. Zij hoeven er alleen maar voor te zorgen een pakketreis te boeken en de ANVR-reisorganisatie zorgt zo nodig voor repatriëren; dat hoort erbij.”

Het vliegtuig is met 52% tot nu toe nog steeds het meest populaire vakantievervoermiddel, gevolgd door de auto (36%). Maar ondervraagden laten weten na corona toch iets meer de voorkeur te geven aan de auto (47%) en iets minder aan het vliegtuig (42%). Twee derde van de vakantiegangers boekt het vervoer en verblijf als onderdeel van een pakketreis of stellen zelf hun reis samen uit losse onderdelen. Zo’n 80% boekt deze, gemiddeld 12-daagse, reis ruim 3 maanden van te voren. Bijna de helft van de vakantiegangers (47%) die een ANVR-Reisvoucher mét SGR-dekking hebben ontvangen, willen die voucher nog dit jaar gebruiken om een buitenlandse reis te boeken; zo’n 11% gaat de voucher inzetten voor een vakantie in eigen land en een kwart geeft aan te wachten totdat zij de voucher kunnen inwisselen voor geld. Frank Oostdam: “Wij zijn blij te merken dat de meeste reizigers het belangrijk vinden dat een reisonderneming is aangesloten bij ANVR en SGR. Helaas geeft nog 22% aan hier niet op te letten, waardoor het kan gebeuren dat deze mensen met hun niet-gedekte voucher bij faillissement van hun reisonderneming met lege handen komen te staan.” Volgens het GfK-onderzoek is in deze tijd van corona het vertrouwen dat de consument heeft in ANVR-reisondernemingen niet echt veranderd.