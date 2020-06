ANVR: luchtvaartnota zet Nederlandse reiziger in de kou

Reisbrancheorganisatie ANVR is teleurgesteld over de voorgestelde ontwerp-luchtvaartnota. De coronacrisis heeft het reizen -zoals het was- tot stilstand gebracht. Dat heeft grote gevolgen voor reisorganisaties en (zakelijke) reizigers; gevolgen die nog lang voelbaar zijn. De nota moet er dus ook rekening mee houden dat het merendeel van de Schiphol-passagiers leisure reiziger is en niet alleen zakenreiziger. Alleen een slim, duurzaam en rechtvaardig luchtvaartbeleid dat toekomstbestendig is, kan deze crisis het hoofd bieden.

Voorzitter ANVR Frank Oostdam: “In deze ontwerp-luchtvaartnota ligt de focus teveel op de netwerkfunctie en wordt er teveel in hokjes gedacht. Connectiviteit ís belangrijk, maar de nota houdt er geen rekening mee dat de markt is veranderd, dat connectiviteit veel minder wordt bepaald door oude businessmodellen (hub and spoke, transfers), maar juist meer door een samenspel van aanbieders. Daarin spelen netwerkmaatschappijen, low cost carriers en vakantiecarriers een even belangrijke rol. Met veel mensen wordt rekening gehouden, zoals werknemers, omwonenden en internationale zakenreizigers, maar de leisure reiziger wordt vergeten. En dat terwijl het merendeel van de passagiers op Schiphol leisure reizigers zijn. Deze reiziger betaalt het meest voor het reisproduct, maar er is geen aandacht voor hem.

De Nederlandse reisbranche herkent zich dan ook niet in deze ontwerp-luchtvaartnota.”

Ook TUI is teleurgesteld in de toekomstvisie van het kabinet. “De Nederlandse reiziger ontbreekt in haar geheel in de ontwerp-luchtvaartnota. TUI is het met de ANVR eens dat het kabinet juist nu de stap moet maken van selectiviteit naar diversiteit. Een divers bestemmingenportfolio draagt bij aan de economische welvaart van Nederland”, zo laat Arjan Kers (General Manager TUI Nederland) weten.

Het is, volgens de ANVR, belangrijk dat het kabinet erkent dat het merendeel van de passagiers op Schiphol leisure reizigers zijn, ook bij een netwerkmaatschappij als KLM. Zakelijk reizigers en leisure reizigers versterken elkaar en zorgen juist voor diversiteit bij airlines. De nota geeft aan dat voor 78% van de reizigers vakantie en bezoek aan familie en vrienden de belangrijkste reden is om het vliegtuig te pakken. Het kabinet negeert dit volledig en legt tegen beter weten in de focus teveel op de zakelijke netwerkfunctie. Voor beide moet ruimte zijn, beide zijn nodig voor een goed netwerk, maar in deze nota komt dat niet terug.

Mensen blijven graag reizen, zakelijk en privé. De ANVR gelooft dan ook in herstel, maar alleen als het kabinet de reissector perspectief biedt. Het kabinet doet dat nu niet door het aantal bewegingen op Schiphol op 500.000 te houden en de opening van Lelystad opnieuw uit te stellen.

Oostdam: “En àls het kabinet er voor kiest om het aantal bewegingen hetzelfde te houden, dan moet dit ook gelden voor het aantal nachtbewegingen. Juist de vroege ochtend is voor reisorganisaties belangrijk, omdat de organisatie dan efficiënt kan werken door meerdere keren per dag heen en weer te vliegen en zo de consument een betaalbaar ticket te bieden. Alleen zo kan de reissector echt werken aan herstel.”

Samen met de regering is de ANVR ervan overtuigd dat het nodig is ook de luchtvaartsector te verduurzamen en waar mogelijk alternatieven te kiezen. Zakelijke en leisure reizigers vinden daarvoor in ANVR-reisbedrijven een ideale partner. Al jaren werken ANVR-reisondernemingen aan het reizen met respect voor natuur, cultuur en milieu, en stellen zij deze aspecten centraal bij het ontwikkelen van reisproducten; nu en in de toekomst.

