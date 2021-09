ANVR-ondernemingen gaan wereldwijd reizen uitvoeren

Deel dit artikel











Vanaf nu gaan verschillende reisondernemingen, aangesloten bij reisbrancheorganisatie ANVR, op verzoek van reizigers reizen uitvoeren naar allerlei bestemmingen wereldwijd. Nu bijna 80% van de Nederlandse 18+’ers volledig is gevaccineerd en steunmaatregelen, volgens het kabinet, niet meer nodig zijn omdat er praktisch geen beperkende maatregelen meer zijn, ziet de reissector ruimte om veilig en verantwoord reizen te verzorgen naar zowel bestemmingen binnen als buiten Europa.

​De ANVR gaat er van uit, zoals tijdens de persconferentie van dinsdag 14 september bekend werd gemaakt door demissionair minister-president Mark Rutte, dat het kabinet bij “het precies kijken naar wat voor steun nodig is” voor de horeca, ook de zwaar getroffen reissector hierin meeneemt. De koepelorganisatie heeft er de afgelopen weken bij de overheid nadrukkelijk op aangedrongen steunmaatregelen te verlengen en zal dit ook de komende weken blijven doen. Reisondernemingen, en met name verre-reizen-specialisten die al anderhalf jaar volledig stilliggen, hebben deze steun hard nodig. Temeer daar alle reisadviezen voor bestemmingen buiten Europa nog niet op geel komen te staan.

Reisadvies

De belangrijkste belemmering voor het uitvoeren van reizen en vakanties naar bestemmingen buiten de Europese Unie is namelijk nog steeds de negatieve reisadvisering vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reisondernemingen kunnen al meer dan anderhalf jaar niet ondernemen, terwijl de wereld er nu echt anders voor staat, aldus de reiskoepel. De Nederlandse overheid zou bij het bepalen van de reisadviezen een goed voorbeeld kunnen nemen aan haar Duitse collega’s, die de quarantaineplicht voor gevaccineerde reizigers bij terugkeer hebben opgeheven. En als je niet in quarantaine hoeft na terugkeer, is het bestemmingsland ook veilig genoeg om naar toe te gaan.

Vrij reizen

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: “Ons advies aan het kabinet om de huidige reisadvisering wereldwijd aan te passen naar geel of zelfs groen is simpelweg omdat het echt kan. De succesvolle vaccinatiecampagne zorgt nu al voor bijna 80% volledig gevaccineerden, die -uiteraard met inachtneming van de maatregelen vanuit reisdienstleveranciers en lokale overheden- vrij zouden moeten kunnen reizen wereldwijd. En tal van reizigers willen dat ook, merken onze reisorganisaties!”

Oranje bestemmingen

Vooruitlopend op de mogelijke aanpassingen van reisadviezen in het najaar, zoals het ministerie in een gesprek met de ANVR afgelopen week heeft laten weten, gaan sommige reisondernemingen nu al over tot het uitvoeren van reizen naar oranje bestemmingen, maar alleen als zij de reis goed en veilig kunnen verzorgen zonder onmogelijke inreisbeperkingen en als de klant het wil. Als de klant een reis heeft geboekt naar een oranje bestemming en de reisonderneming kan op het moment van vertrek de reis verantwoord en veilig uitvoeren, staat niets in de weg om de reis naar deze oranje bestemming uit te voeren. Heeft de klant geboekt naar een gele bestemming en verandert voor vertrek de bestemming naar oranje, dan heeft de klant in overleg met de reisorganisatie de mogelijkheid om te gaan of om zijn reis om te boeken. De ANVR gaat er vanuit, en roept reisverzekeraars ook op, dat zij in deze veranderende reiswereld ook hun rol pakken in het verzekerd op reis gaan. Daarnaast nodigt de ANVR het kabinet en het ministerie uit om in overleg met de reissector reizen wereldwijd weer mogelijk te maken door reisadviezen aan te passen.

