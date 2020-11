ANVR: op veilige manier reizen moet heel snel weer mogelijk worden gemaakt

De persconferentie van het kabinet stond vanavond niet in het teken van reizen, maar de reissector heeft wel degelijk snel behoefte aan een nieuw toekomstperspectief. De ANVR is nog steeds van mening dat het algemene en dringende advies om niet te reizen tot medio januari, bovenop en deels afwijkend van de ‘normale reisadvisering’ vreemd en onnodig was.

​”We hebben ons als georganiseerde reissector de afgelopen 8 maanden een meer dan betrouwbare partner van de overheid getoond en geen reizen uitgevoerd als het reisadvies op ‘oranje’ stond. Ook niet als andere Europese landen op andere wijze met de advisering omgingen”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “En op dit moment kun je echt een stuk veiliger rondlopen op de Canarische eilanden dan in het centrum van de grote steden. Maar helemaal absurd is het advies om tot medio januari ook geen reizen te boeken. Da’s natuurlijk onzin en daar moet de overheid wel iets aan doen: het is nu echt een prima moment om de zomervakantie voor volgend jaar te boeken. Er is nog meer dan voldoende keuze én de prijzen zijn ook aantrekkelijk. En het biedt ook het broodnodige perspectief waar zowel de reiziger als de reisondernemingen naar op zoek zijn”.

“We weten allemaal dat er helemaal geen sprake is van een vakantie- op reisprobleem, hoogstens van een gedragsprobleem en een handhavingsprobleem. Daarom willen we samen met de overheid aan de slag met het vinden van goede oplossingen om reizen na medio januari weer op veilige wijze mogelijk te maken: #reizenkanzo noemen we dat. Onze voorstellen hebben we vorige week al gestuurd aan de nieuwe interdepartementale werkgroep van 3 ministeries die daarmee aan de slag zijn. Binnenkort gaan we graag met hen in gesprek om te kijken of we tot een concrete uitwerking kunnen komen”, aldus Oostdam.

