ANVR over voorgestelde reisadviezen kabinet: teleurstellend en buitenproportioneel

De eerste reactie van de ANVR, na de bekendmaking van de door het kabinet dinsdagavond voorgestelde reisadviezen, laat zich nog het beste omschrijven als ‘teleurstellend’ en ‘buitenproportioneel’. Ook omdat enig perspectief totaal ontbreekt.

​”Natuurlijk moeten we de keuze die het kabinet op voorspraak van het RIVM maakt, respecteren. We beseffen dat we met z’n allen het virus zo snel mogelijk onder controle moeten zien te krijgen. Maar deze zoveelste dreun is een dramatische boodschap voor onze reisbedrijven die al ruim 8 maanden praktisch stil liggen en die nog een beetje hoop hadden gevestigd op dit najaar en de kerstvakantie”, aldus Frank Oostdam, voorzitter ANVR.

Cijfers van het RIVM laten zien dat vooral ‘de huiselijke kring’ de grote boosdoener is als het gaat om oplopende besmettingsaantallen en niet het reizen (minder dan 2%). Volgens Oostdam kan dat ook bijna niet, want overal worden protocollen gehanteerd, in vliegtuigen, hotels, restaurants en op bestemmingen. Zijn motto is dan ook: “Het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je je gedraagt.” Het bevreemdt de ANVR dat ook reizen naar ‘gele’ gebieden wordt afgeraden, omdat dit verwarring schept in het beleid dat tot op heden is gehanteerd bij een geel reisadvies; namelijk ‘reizen kan’. De ANVR wil graag in overleg met de overheid, zoals zij ook met een open brief afgelopen week en een campagne heeft laten weten, aan de gang met sneltesten. De reissector is er van overtuigd dat testen, testen en nog eens testen de reiswereld uit het slop kan trekken.

De sector vraagt de overheid, zodra de omstandigheden gunstiger zijn, de huidige beslissingen rondom reisadviezen te heroverwegen, zodat eerder dan gepland reizen kunnen worden hervat. Tenslotte dringt de ANVR aan op sectorspecifieke hulp. De Voucherbank is een goede en belangrijke stap, maar met deze extra reisbeperkingen is extra compensatie hard nodig zijn om met tal van bedrijven deze crisis te overleven

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.