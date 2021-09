ANVR: platform voor verre reizenspecialisten

Met de aankondiging door het kabinet de generieke steunmaatregelen per 1 oktober aanstaande stop te zetten, gecombineerd met de voortdurende oranje reisadviezen voor niet-Europese bestemmingen, zijn de perspectieven voor verre reizenspecialisten zo mogelijk nog somberder geworden.

Tijdens het ANVR-touroperatorplatform voor verre reizen-specialisten op donderdag 9 september a.s. van 17.00 tot 18.00 uur worden de ontwikkelingen in en verwachtingen voor de komende periode besproken.

“We gaan in op lopende lobbygesprekken de steun alsnog verlengd te krijgen na 1 oktober a.s.; de gesprekken met Buitenlandse Zaken om de reisadviezen buiten de EU aangepast te krijgen en op de aanpassing in onze advisering aan de leden per juli jl”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Natuurlijk kunnen deelnemers ook zelf agendapunten aandragen.” Aanmelden kan via de agendamodule.