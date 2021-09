ANVR richt pijlen op politiek om steun en reisadviezen

ANVR heeft in een schrijven aan haar leden laten weten dat het stopzetten van de steun en de uitspraken van Stef Blok (minister Econmische Zaken) keihard zijn aangekomen in de sector. Via allerlei wegen wordt gepoogd de politiek te bewegen om besluiten met betrekking tot de steun en reisadviezen te herzien.

“De kamerbrief van het kabinet en ook de uitspraken van minister Blok over stopzetting van de steun zijn bij de ANVR-leden hard aangekomen, zo blijkt wel uit de diverse reacties die bestuursleden en het ANVR-secretariaat in de afgelopen dagen hebben ontvangen. In de reactie van de ANVR op het kabinetsbesluit over stopzetting van de overheidssteun is de woede en onvrede van de sector duidelijk gemaakt.”

De ANVR laat weten dat het een aantal stappen heeft ondernomen om te trachten het kabinetsbesluit aan te passen. “Het overleg met het ministerie over specifieke steun voor de reissector wordt voorgezet. Met VNO-NCW/MKB Nederland wordt overleg gevoerd om te komen tot een debat in de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet. Daarnaast benadert de ANVR de leden van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat met argumenten. Ook denken we uiteraard na over ‘ludieke’ acties om dit op een andere wijze aan de orde te stellen. Daarnaast checken we juridisch alle mogelijkheden en worden alle mogelijkheden benut om via de pers uitleg te geven over de positie van de reisbranche.”

Het kabinet beargumenteert de steunbeëindiging met het argument dat coronamaatregelen naar verwachting vanaf 20/9 fors kunnen worden afgeschaald. Voor de uitgaande reissector zijn er echter geen tekenen dat ook de oranje corona-reisadvisering voor de meeste bestemmingen buiten Europa wordt afgeschaald. “Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken is daarom weer hernieuwd overleg aangevraagd gericht op herziening van de reisadviezen waarbij dan meer rekening moet worden gehouden met bijvoorbeeld gevaccineerde reizigers. Dit gebeurt al in de reisadvisering in andere EU-landen. Ook kijkt de ANVR naar het vergroten van de mogelijkheden om bij een oranje reisadvies toch vakanties uit de voeren, uiteraard wel op een goede en verantwoorde manier”, aldus de branchevereniging.

Een laatste stap is dat de sector er rekening mee moet houden dat bedrijven zullen omvallen als gevolg van de stopzetting van de steun. “Faillissementen kunnen forse schade toebrengen aan de garantiefondsen. Uiteindelijk moeten de overgebleven reisbedrijven en hun klanten de tekorten weer in de loop der jaren opvangen/aanvullen. Met VNO/NCW wordt gewerkt aan een programma voor hulp aan bedrijven ‘in zwaar weer’.