ANVR roept overheid op tot versoepeling coronamaatregelen touringcar

De ANVR roept de overheid op reizen per touringcar het stempel ‘veilig’ te geven, net als wat de overheid heeft gedaan voor vliegreizen.

​”Onze touringcarondernemers die reizen per bus verzorgen, staan te trappelen om weer op weg te kunnen met passagiers”, aldus Frank Oostdam (voorzitter/directeur ANVR). “Zo’n 90 procent van alle bussen staat nu al maanden stil. Geen schoolreisjes, geen stedentripjes, geen rondreizen. Maar natuurlijk staat ook bij hen veilig, gezond en verantwoord reizen hoog in het vaandel, en dat kan, ook per bus. We vragen de overheid dan ook met klem de coronaregels voor touringcarbedrijven op korte termijn te versoepelen.”

“Ruime afstand houden in een bus is, net als in een vliegtuig, niet mogelijk en commercieel niet haalbaar; niet voor de reisaanbieder, niet voor de reiziger. Maar maatregelen nemen, die de consument vandaag de dag al bijna normaal vindt, kan wel. Nederlandse busreisorganisaties hebben zichzelf een volledig pakket aan maatregelen opgelegd om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Zo hebben zij onder meer aangescherpte procedures als het gaat om ventilatie en airconditioning, dient er in de bus een mondkapje te worden gedragen, zijn er vaste in- en uitstapprocedures et cetera.”

RAI Vereniging, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en ANVR willen dat in dit tijdperk van het ‘nieuwe normaal’ of het ‘tijdelijke abnormaal’ – naast vliegreizigers – ook reizigers per touringcar deze zomer kunnen genieten van een buitenlandse vakantie en busondernemers weer op weg kunnen. “Een stempel ‘veilig’ op busreizen vanuit de overheid zou daarbij enorm helpen”, aldus de ANVR.

