ANVR/SGR inventariseren behoefte uitbreiding Voucherfonds

ANVR en SGR onderzoeken of het ministerie van EZK bereid is om eventuele overschotten in het Voucherfonds aan te wenden ten behoeve van financiering van in 2021 geannuleerde reizen. Hiervoor inventariseren beide partijen de behoefte om zicht te krijgen op deze problematiek.

De gedachte is dat een reisonderneming die klanten heeft omgeboekt voor een nieuwe reisovereenkomst en geen vouchers heeft ingezet bij annulering in 2020 dezelfde kans op financiering zou moeten krijgen als ondernemingen die wel vouchers in 2020 hebben uitgegeven. Hiervoor is een enquête ontwikkeld.

‘Natuurlijk moeten wij iedereen erop wijzen dat we met deze inventarisatie vooralsnog eerst inzicht proberen te krijgen. Het is zeker geen gelopen race dat EZK mogelijk bereid is meer in detail en inhoudelijk naar een uitbreiding van de bestaande afspraken met het Voucherfonds te kijken’, aldus ANVR en SGR. Beide partijen willen zich ervoor inzetten om ook bedrijven te helpen in hun liquiditeit, als straks blijkt dat terugbetalen binnen 14 dagen aan de klant toch nog wel een uitdaging wordt.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.