ANVR: uitbetaling reisvoucher uiterlijk na 12 maanden minus 1 dag

Het is inmiddels 6 maanden geleden dat de eerste door de ANVR in samenwerking met SGR ontwikkelde reisvouchers met SGR-dekking zijn uitgegeven voor reizen die geannuleerd moesten worden vanwege Covid-19. De ANVR krijgt veel vragen over wanneer de voucher nu precies moet worden terugbetaald aan de reiziger, als die de voucher tenminste niet (helemaal) heeft gebruikt voor het boeken van een nieuwe reis.

​”De afspraken die behoren bij de reisvoucher met SGR-dekking zijn wel helder. SGR biedt dekking op een uitgegeven voucher tot 12 maanden na uitgifte van een reisvoucher met SGR-dekking, in geval van faillissement van de organisator. De organisator moet dan ook – zonder dat de klant daar iets voor hoeft te doen – de reisvoucher uitbetalen aan de reiziger 12 maanden minus 1 dag na uitgifte van de voucher”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Na 6 maanden kan de reiziger zijn cash refund aanvragen. Na aanvragen van de refund blijft de dekking door SGR op de voucher gewoon bestaan. Na aanvraag betaalt de organisator zo snel als mogelijk terug, maar dus niet later dan na 12 maanden minus 1 dag na uitgifte van de reisvoucher. We merken de laatste weken dat er steeds meer claims worden neergelegd bij organisatoren als de 6 maanden termijn is verlopen. Maar nogmaals: terugbetaling eerder dan 12 maanden minus 1 dagen hoeft alleen als het ook daadwerkelijk kan”.

“Als de klant zich meldt voor een refund bij de reisagent die als zuivere bemiddelaar heeft gewerkt voor een touroperator, geeft de reisagent die informatie ‘onverwijld’ (zonder uitstel) door aan de touroperator. Die moet dan laten weten wanneer hij in staat is terug te betalen. Iets vergelijkbaars geldt in feite als de reisagent zelf een reisvoucher heeft uitgegeven en een netto voucher van de touroperator op de plank heeft liggen. Ook dan is terugbetaling pas mogelijk als de organisator ook in staat is terug te betalen”, zegt Radstake.

