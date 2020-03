ANVR: veel belangstelling voor verzekering tegen calamiteiten

Tientallen ANVR-leden hebben aangegeven serieuze belangstelling te hebben in de nieuwe calamiteitenverzekering die de ANVR vorige week heeft gepresenteerd. De verzekering van Aon moet een dekking bieden voor de financiële schade die de organisatie lijdt bij annulering door een calamiteit en is aansluitend op de dekking van het Calamiteitenfonds. De verzekering is zowel voor reisorganisatoren als voor reisagenten die zelf een pakketreis samenstellen.

Over de verzekering worden ook diverse vragen gesteld. “Inhoudelijk kunnen we op dit moment nog niet in detail op de inhoud van de verzekering ingaan. De ANVR is immers niet de verzekeraar of tussenpersoon. Uiteraard is het wel prima de vragen te stellen, maar het antwoord komt zodra we een paar stappen verder zijn. Vast staat overigens wel dat er een minimumpremie zal zijn (ong. €1000 excl. 21% assurantiebelasting) per polis en de verzekering is geldig voor alle boekingen gemaakt vanaf het afsluiten van de polis (dus niet voor bestaande boekingen).”

De ANVR maakt melding van nog een enkele correctie/aanvulling op de vorige informatie die is verschaft. “Van belang is de omzet waarbij jij de touroperator bent. Omzet geboekt via een SGRZ-deelnemer kan je bij SGR aftrekken van je risicodragende omzet. Over deze omzet loop je immers geen faillissementsrisico. Je hebt over deze omzet echter wel een touroperatorrisico en moet dus wel als omzet voor de calamiteitenverzekering worden meegenomen. Indien je belangstelling hebt voor deze verzekering, meld je je dan aan. Doe dat uiterlijk aanstaande vrijdag zodat we snel(ler) aan de slag kunnen. Je kan je belangstelling melden (met opgave van je risicodragende touroperatoromzet) via verzekeringen@anvr.nl.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.