ANVR verwacht dat vakantie voor honderdduizenden reizigers niet door zal gaan

Sinds eind april zijn er grote problemen op de luchthaven Schiphol. De beelden van lange rijen binnen en buiten de airport zijn bij iedereen bekend. Schiphol heeft recent een actieplan aangekondigd om de problemen aan te pakken. Airlines en ANVR overleggen wekelijks over de situatie en de te nemen maatregelen. Naast gemaakte afspraken over de beloning van het beveiligingspersoneel, probeert Schiphol extra personeel aan te trekken. Voorts wordt gewerkt aan een zo optimaal mogelijke doorstroming op de airport. De oproep om niet eerder dan vier uur voor vertrek naar de luchthaven te komen of het verzoek tot beperking van de handbagage vallen hieronder.

Geen oplossing

Een laatste stap is het aantal vluchten en reizigers in overeenstemming te brengen met de capaciteit. Hieronder valt het beter uitwisselen van gegevens, uitplaatsen van vluchten naar andere luchthavens en het niet-hergebruiken van ingeleverde slots. Een allerlaatste maatregel is het beperken van het aantal vluchten op basis van de beschikbare capaciteit in de terminal. De allergrootste drukte zal tussen half juli en eind augustus plaatsvinden. Ondanks het inzetten van alle beschikbare mensen geeft Schiphol nu aan dat een reductie van vluchten onvermijdelijk wordt. Het omboeken naar een andere vlucht vanaf Schiphol in deze periode is geen oplossing omdat dat slechts het probleem verplaatst. De ANVR verwacht dat de geboekte of nog te boeken vakantie voor enkele honderdduizenden reizigers niet door zal kunnen gaan.

Reducties

ANVR: “Uiteraard wil je als agent en reisorganisator weten wanneer welke vlucht van welke airline en voor welke bestemming niet kan worden uitgevoerd. Dat is op dit moment niet bekend en zal je te horen krijgen via de betreffende luchtvaartmaatschappij. Schiphol probeert een maand van te voren vast te stellen welke reducties in passagiers er moet komen. Luchvaartmaatschappijen zullen minimaal veertien dagen voor vertrek de klant willen informeren, om ev. vluchtvertraging/annuleringsvergoedingen in het kader van de DBC-regeling te voorkomen. Het boeken of omzetten van vakanties naar andere (buitenlandse) luchthavens zal/kan slechts beperkt een oplossing zijn. Omringende luchthavens in Duitsland/België hebben (in mindere mate) een vergelijkbare problematiek.”

Verschrikkelijke boodschap

“Wij begrijpen dat dit voor de ANVR leden een verschrikkelijke boodschap is. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. De gevolgen voor reisbedrijven en hun klanten die, na 2 jaar covid zo graag op reis willen, zijn fors. Afgelopen maandag is de problematiek door airlines en ANVR besproken op hoog ambtelijk niveau en ook de betrokken ministers zijn in gesprek geweest met de directie van Schiphol. Door ons zijn de dramatische gevolgen voor de reisbranche geschetst en is nogmaals aangedrongen op de inzet van andere overheidsdiensten (defensiepersoneel, marechaussee).”

Juridische stappen

De pakketreizenwet legt alle aansprakelijkheid bij het niet kunnen uitvoeren van een pakketreis bij de reisorganisatoren. Schiphol heeft aangegeven dat men zich niet aansprakelijk acht voor mogelijke annuleringen in de zomervakantie. De ANVR acht dit volstrekt onacceptabel. Het gaat hier niet om een paar piekdagen met capaciteitsproblemen, maar een periode van meer dan twee maanden waarbij de reeds lang van te voren opgegeven passagiersaantallen door Schiphol van geen kanten kunnen worden verwerkt. Wij leggen ons daar voorshands niet bij neer en de ANVR heeft inmiddels een advocatenkantoor ingeschakeld om te bezien welke juridische procedure moet worden gevoerd om tot de beste aanpak voor de leden te komen.