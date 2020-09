ANVR vraagt nogmaals aandacht voor dramatische situatie in de reissector

Woensdag 9 september vindt in Den Haag het Algemeen Overleg plaats van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat. Het AO is helemaal gewijd aan ‘toerisme’. Reiskoepel ANVR heeft afgelopen week een brief gestuurd aan de leden van het AO en nogmaals aandacht gevraagd voor de dramatische situatie in de reissector.

Frank Oostdam (voorzitter ANVR): “Natuurlijk zijn wij blij met het derde steunpakket, maar alleen daarmee redden we het niet. Ook wij ontkomen uiteraard niet aan forse reorganisaties en afslanking van bedrijven, maar we weten ook dat de consument -zodra het weer kan- dolgraag op vakantie wil. Perspectief is er zeker, maar eerst moeten we door deze moeilijke periode.” ANVR vraagt aandacht voor drie reisbranche-specifieke onderwerpen.

Reisadvies

De ANVR pleit ervoor dat het kabinet er in Europees verband werk van maakt om te komen tot eenduidige reisadviezen. Op dit moment ontbreekt het aan coördinatie op Europees niveau bij het geleidelijk opheffen of juist invoeren van reisbeperkingen. Oostdam: “Hoe kan het gebeuren dat Nederlanders worden geëvacueerd vanuit gebieden, bijvoorbeeld Kroatië, waar andere EU-burgers op hetzelfde moment heen worden gebracht? Ook Duitsers kunnen naar Turkse kusten, terwijl dit voor Nederlandse touroperators onmogelijk is. Voor de reissector is dit dramatisch, niet werkbaar en niet uit te leggen. Oostdam vervolgt: “En net als onze Engelse en Duitse collega’s pleiten wij ook voor een meer gedifferentieerde aanpak als het gaat om bestemmingen buiten de EU. Beoordeel deze op individuele basis.”

TVL

Als tweede vraagt de reissector de staatssecretaris de ‘weeffout’, zoals de ANVR het noemt, in de TVL-regels te herzien. Reisbemiddelaars komen nu namelijk, door hun afwijkende btw-opgave voor veel minder hulp in aanmerking dan waar andere bedrijven recht op hebben. Reisbemiddelaars hebben baat bij een voor hun vergelijkbare regeling. Daarnaast vraagt de brancheorganisatie om het groeiend aantal zelfstandige reisagenten, de zzp-ers van de reissector, ook de steun te geven die zij verdienen.

Voucherbank

De derde vraag, aldus ANVR, is steun voor de ontwikkeling van een ‘Voucherbank’. Zoals bekend heeft de overheid een lening gegeven aan SGR om de uitgifte van vouchers te kunnen garanderen. Nu veel bestemmingen nog steeds niet kunnen worden bereisd, kunnen de vouchers niet worden besteed en loopt de branche het risico de vouchers te moeten gaan terugbetalen. Dit is desastreus voor de branche. SGR en ANVR hebben daarom een plan ontwikkeld waarbij de aangesloten reisbedrijven geld kunnen lenen via een voucherbank. Klanten kunnen dan hun reisvoucher omwisselen voor geld, waarbij de voucher wordt omgezet in een lening van het reisbedrijf bij de overheid. Met deze overheidslening en de terugbetaling daarvan in een aantal jaren kan een groot deel van de sector worden gered. Reiskoepel ANVR wil met deze drie punten de aandacht vragen van de AO-leden, zodat zowel reissector als reiziger nù het vertrouwen houden op het straks weer reizen.

