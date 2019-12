ANVR wil meer aandacht voor vakantieganger met zorgvraag

Zo’n 2,5 miljoen Nederlandse reizigers hebben een hulpvraag vanwege een zichtbare of niet-zichtbare beperking, maar willen uiteraard ook de dagelijkse beslommeringen eens even achter zich laten. Een platform ‘Aangepaste Vakanties’ binnen reisbrancheorganisatie ANVR gaat hier meer aandacht voor vragen.

Vanmiddag wordt in Utrecht voor de eerste keer het symposium ‘Op weg naar een inclusieve reissector’ georganiseerd. De organisatoren van dit symposium (ANVR, BUAS (Breda University of Applied Sciences-Tourism), Hogeschool Saxion en CELTH hebben een enquête gehouden en interviews afgenomen onder mensen met een beperking of hun hulpverleners. Dit rapport wordt vanmiddag gepresenteerd en is om meer helderheid te krijgen over de toegankelijkheid en specifieke diensten bij het kiezen van een vakantie.

Informatie

“Belangrijk is te beseffen dat de behoeften van mensen met een beperking verschilt en dus ook de benodigde hulp. Om te beginnen is dan ook juiste en complete informatie geven essentieel”, legt Frank Oostdam (directeur ANVR uit). “Naast goede training, educatie en informatie wordt in het onderzoek ook gepleit voor het aanstellen van een ‘toegankelijkheidscoördinator’. De reissector kent zo’n soort functie al als het gaat om duurzaam toerisme. Ondanks dat elke schakel in de keten (vervoer, verblijf, activiteiten) zelf verantwoordelijk is voor het toegankelijker maken voor mensen met een beperking, heeft een reisorganisatie ook ketenverantwoordelijkheid. Niet alleen, maar samen met lokale overheden, accommodaties en andere partijen op de bestemming kunnen zij ondersteunen bij het ‘inclusief maken’ van een bestemming voor iedereen”, voegt Oostdam toe.

