ANVR wil met reisorganisaties protocollen voor de reisbranche ontwikkelen

De ANVR wil graag samen met de bedrijven aan de slag met het ontwikkelen van zogenoemde protocollen voor de reisbranche. “In die protocollen maken we duidelijk op welke manier we straks gaan werken als dat weer mogelijk is. Doelstelling is protocollen op te stellen die we kunnen laten accorderen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven die volgens die protocollen werken, weten dat ze goed zitten “, zegt Frank Radstake van de ANVR.

Radstake: “We hebben natuurlijk heel veel verschillende protocollen nodig voor de reisbranche. Van het werken op een kantoor of het werken in een reisbureau tot het reizen in een bus of een vliegtuig. En van de specifieke uitdagingen van groepsreizen of zogenoemde aangepaste vakanties tot het organiseren van avontuurlijke vakanties of van zakelijke congressen. Voor sommigen dingen kunnen we prima aanhaken bij generieke protocollen die al in ontwikkeling zijn, zoals een algemeen kantoorprotocol. Voor andere reisbranche-specifieke situaties zullen we als sector zelf aan de slag moeten.”

“ANVR-bedrijven die al een conceptprotocol hebben ontwikkeld en die met ons willen delen of bedrijven die mee willen denken over de ontwikkeling van protocollen, kunnen een mailtje sturen aan corona@anvr.nl. Dan kunnen we op korte termijn samen aan de slag”, aldus Radstake.

