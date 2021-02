ANWB ontvangt hoogste niveau Travelife-duurzaamheidscertificaat

De ANWB-reisbedrijven voldoen aan de hoogste normen op het gebied van duurzaam toerisme en ontvangen erkenning met het Travelife-certificaat. Travelife is een internationaal toonaangevend duurzaamheidscertificaat voor reisorganisaties.

Uit onderzoek blijkt dat veel ANWB-leden een duurzame vakantie belangrijk vinden en zij zijn bereid zelf een bijdrage te leveren, maar zij willen daarbij geholpen worden. ANWB-reisbedrijven zijn nu Travelife Certified en met dit keurmerk liggen er ambitieuze plannen waarmee het reisaanbod de komende jaren verder verduurzaamd wordt.

“De ANWB heeft juist nu de tijd genomen om te verduurzamen. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker element in het nieuwe reizen na de coronapandemie. De verwachting is dat vakanties dichtbij huis en in Europa, fiets- en wandelvakanties, kamperen en camperreizen de komende jaren zullen groeien”, zegt Monique van Agthoven, coördinator Duurzaam Toeristisch Ondernemen van de ANWB.

De ANWB is zich bewust van de impact die reizen met zich mee kan brengen en als maatschappelijke organisatie is het belangrijk om te investeren in duurzaam toerisme. Bijvoorbeeld dat CO2-compensatie inbegrepen is bij alle pakketreizen die aangeboden worden door ANWB-reisbedrijven. De organisatie streeft de komende jaren naar een maximale reisbeleving met een minimale impact op natuur, cultuur en milieu.

