ANWB waarschuwt voor lange files richting wintersportgebied

Dit weekend start de voorjaarsvakantie in de regio Noord. Vakantiegangers die dit weekend met de auto richting sneeuw gaan, moeten vooral zaterdag 15 februari rekening houden met lange files in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, aldus de ANWB.

“Oostenrijk is het meest favoriete wintersportland voor Nederlanders. Frankrijk is een goede tweede, daarna volgen Duitsland en Zwitserland. Op dit moment zijn de sneeuwcondities uitstekend. In Duitsland wordt het vanaf vanmiddag al druk. Op zaterdagochtend is het aansluiten in de files op de A5 Karlsruhe – Bazel, A7 Ulm – Füssen, A8 Stuttgart – München – Salzburg en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein. Er is zaterdag veel vertraging in Oostenrijk op de Fernpassstrasse, de B179 tussen de Duitse grens en Nassereith. Verder staat het verkeer op veel plaatsen vast op de A10 Salzburg – Villach, op de A12 Kufstein – Innsbruck – Landeck en op de S16, de Arlbergstrasse. Terugkerende wintersporters moeten rekening houden met controles bij de grensovergangen met Duitsland. De wachttijd kan oplopen tot meer dan een uur.”

Frankrijk en Zwitserland

“In Frankrijk is het zaterdag 15 februari de hele dag erg druk ten oosten van Lyon, op de A40 Mâcon – Chamonix en op de A43 Lyon – Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N90 Albertville – Bourg St. Maurice bij Moûtiers kunnen veel tijd nemen. De belangrijkste knelpunten zijn in Zwitserland de A1 Zürich – Bern en de A2 Bazel – Chiasso bij de Sint Gotthardtunnel.”

