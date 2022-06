Arjan Kers per 1 juli nieuwe ANVR-voorzitter, Marjon Kaper vicevoorzitter

Deel dit artikel

Het bestuur van de ANVR heeft Arjan Kers (TUI Nederland) gekozen tot nieuwe voorzitter van de ANVR, zijn rol als vicevoorzitter wordt overgenomen door Marjon Kaper (ANWB Reizen). Diederik Banken blijft de rol van penningmeester vervullen. Frank Oostdam die de afgelopen jaren de dubbelrol vervulde, blijft aan als gewoon bestuurslid en directeur. De nieuwe situatie gaat in op 1 juli aanstaande. In art. 6 lid 2 van de statuten van de vereniging is bepaald dat het bestuur uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester kiest.

“Het was bijzonder eervol om de afgelopen jaren de rol van voorzitter van de ANVR te hebben vervuld”, zegt Frank Oostdam van de ANVR. “We hebben de voorbije jaren elk jaar gekeken wat de beste invulling van de verschillende rollen zou zijn. Nu met de aankomende uitbreiding van het ANVR-bestuur én mijn verkiezing tot voorzitter van ECTAA voor de komende twee jaar, was dit het geëigende moment om voor een nieuwe rolverdeling te gaan. Mooi dat met Arjan Kers en Marjon Kaper we nu een ervaren dagelijks bestuur hebben die de afgelopen jaren hebben laten zien de ANVR en het branchebelang een meer dan warm hart toe te dragen. Ik kijk er naar uit met hen in mijn rol als bestuurslid en directeur samen te werken”.

“Ik voel me gesteund door mijn collega’s in het bestuur, die mij het vertrouwen geven het komende jaar voorzitter van de ANVR te zijn. Ik zal deze rol met inzet en enthousiasme vervullen. Ik weet hoe belangrijk een sterke brancheorganisatie is en samen met mijn collega-bestuurders ga ik graag aan de slag om de ANVR nog beter te positioneren voor de toekomst”, zegt Arjan Kers, nieuwe voorzitter van de ANVR. “Overigens zie ik mijn rol vooral faciliterend en intern gericht, Frank Oostdam en zijn team blijven het gezicht van de ANVR naar buiten”.

Het bestuur van de ANVR bestaat naast Oostdam, Kers, Kaper en Banken verder uit Martine de Knoop, Michelle de Wit, Eppo Steenhuisen, en Jeroen Martron. Namens Young ANVR zit Michel ter Borg aan tafel. Het bestuur heeft Mattijs ten Brink en Fenny Koppen voorgedragen als nieuwe bestuurders aan de ALV van 7 juli aanstaande.

Author Arjen Lutgendorff