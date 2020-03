Arjan Kers (TUI): “Bedankt en met volle kracht vooruit”

Net als Don Kaspers (CEO D-rt Groep) kruipt Arjan Kers (Managing Director bij TUI Nederland) vandaag in de pen op LinkedIn. “Het klinkt cliché, in tijden van crisis zijn mensen het belangrijkste wapen”, begint Kers zijn dankwoord.

“Dan heb ik het vooral over mijn geweldige collega’s die overal ter wereld dag en nacht bezig zijn voor onze klanten en het bedrijf. De huidige coronacrisis is van ongekende proporties. Ik heb diep respect en waardering voor alle betrokken medewerkers, maar speciaal voor mijn (crisis)team, dat midden in de storm een baken van rust is. Wij vragen veel van ze, 24/7 zijn zij beschikbaar en dat heeft impact op hun zelf en hun families. Hun toewijding brengt een lach op mijn gezicht, iets dat in deze tijd zeldzaam is. Zij zetten zich met volle energie in voor onze klanten, want er heerst veel onzekerheid, zij beantwoorden met geduld de vele vragen en zoeken met de klant naar de beste oplossingen.”

Smile

“In deze tijd is het soms een uitdaging om alle klanten tevreden te stellen. Mijn oprechte excuses aan die klanten, maar vertrouw erop dat wij ons uiterste best hebben gedaan. Onderling vinden de collega’s ook steun bij elkaar, samen een traan laten en werk van elkaar overnemen als de vermoeidheid toeslaat.” Kers sluit zijn bericht af met het volgende: “Ik geloof dat we deze crisis zullen overmeesteren. Dat we onze klanten straks weer een smile op hun gezicht toveren. Dat kan ik niet zonder deze geweldige collega’s. Bedankt en met volle kracht vooruit.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.