Aruba start ‘gele’ campagne

Aruba staat weer op code geel. Nederlandse vakantiegangers kunnen vanaf heden dus weer volop genieten van de mooiste stranden en de meeste zonuren in het Caribisch gebied, complete rust, heel veel ruimte, talloze toonaangevende restaurants, ongerepte natuur, ultieme gastvrijheid en absolute topservice. Uiteraard volledig COVID-19-proof.

Vanaf het begin zijn op Aruba robuuste maatregelen getroffen om zowel potentiële als bevestigde COVID-19-gevallen op te sporen. Aruba behoorde tot een van de beste landen ter wereld omtrent het testen per hoofd van de bevolking. Ook zijn alle inkomende reizigers aan strenge testverplichtingen onderworpen. Het testbeleid is aanzienlijk strenger dan in omliggende landen en mede door het opvolgen van de richtlijnen en protocollen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn weinig toeristen, na een bedachtzame en gefaseerde heropening, positief getest. Minder dan 1% van alle toeristen die vanaf de heropening in juli tot en met oktober op Aruba zijn geweest, zijn positief getest. Vervolgens zijn de maatregelen op het eiland aangescherpt om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen, als gevolg van een lokale transmissie, drastisch omlaag zouden gaan. Dit is gelukt. Aruba noteert momenteel (op 15 november 2020) 83 actieve gevallen, waarvan er in de afgelopen zeven dagen gemiddeld slechts 9 bij zijn gekomen.

Geel

Om te vieren dat Aruba weer op code geel staat, trapt de Aruba Tourism Authority af met een ludieke campagne waarin deze zonnige kleur centraal staat. De campagne is gericht op zowel de reisbranche als de consument met als voornaamste doel om tijdens de donkere dagen mensen van de nodige Arubaanse warmte en vrolijkheid te voorzien en hen te stimuleren om vooral de winterzon op Aruba mee te pakken.

Health & Happiness Code

De Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport heeft samen met de Directie Volksgezondheid (DVG), de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) en andere belangrijke stakeholders in de privésector, in het voorjaar een nieuw veiligheids- en hygiëneprogramma geïntroduceerd, genaamd de ‘Aruba Health & Happiness Code.’ Hierin zijn strikte normen op het gebied van schoonmaak en hygiëne uiteengezet. Hier moeten alle bedrijven die zich op Aruba met toerisme bezighouden aan voldoen. Het protocol zorgt ervoor dat alle bedrijven zich aan de richtlijnen en protocollen op het gebied van gezondheid, sanitaire voorzieningen en social distancing houden. Klik hier voor meer informatie over de Health & Happiness Code: Health & Happiness Code.

Verplichte COVID-19 verzekering + PCR-testprotocol voor toekomstige reizigers

Alle bezoekers die, wanneer Aruba weer op code geel staat, naar het eiland reizen moeten verplicht het online immigratiekaart (Embarkation/Disembarkation card) proces voltooien om naar Aruba te kunnen reizen. Het nieuwe ED-card proces, dat als aanvraag dient, staat sinds 26 juni, 2020 online. Onderdeel van het online-invulproces is het toevoegen van een negatief PCR-testresultaat. Het testresultaat moet binnen 72-12 uur voor vertrek aan de aanvraag (ED-card) toegevoegd zijn. Indien men geen negatief PCR-testresultaat presenteert, wordt de PCR-test alsnog bij aankomst op het vliegveld op Aruba afgenomen. De kosten voor de test zijn dan $75. In alle gevallen zijn de kosten en de verantwoordelijkheid voor rekening van de bezoeker. Klik hier voor meer informatie omtrent het Ed-card proces: https://edcardaruba.aw/.

Ook is op Aruba de Aruba Bezoekersverzekering geïntroduceerd. De Aruba bezoekersverzekering is een verplichte verzekering om bezoekers tegen gemaakte medische- en niet medische kosten te verzekeren, indien men tijdens het verblijf op het eiland positief getest wordt op COVID-19. Met ingang van 1 november 2020 geldt een vaste premie van $ 30 voor nieuwe verzekeringspolissen voor reizigers vanaf 14 jaar. Kinderen tot en met 14 jaar zijn gratis verzekerd, maar betalen wel eenmalig $ 10 aan administratiekosten. Het nieuwe verzekeringstarief gaat automatisch in op het moment dat men de immigratiekaart via edcardaruba.aw invult: Aruba Bezoekersverzekering

