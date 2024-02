De meest romantische dag van het jaar is in aantocht en dat laat Aruba – dat zich de meest romantische bestemming ter wereld noemt – niet onopgemerkt voorbijgaan. One happy island Aruba viert op 14 februari in samenwerking met de TUI Experience Store in Utrecht de liefde.

“Op deze dag organiseren wij van 10.00 tot 18.00 uur een ludieke actie en zijn wij bij de TUI-winkel om de liefde en magie van Aruba te vieren en met iedereen te delen. Wie naar de winkel komt ziet een hartvormig frame én een corridor versierd met prachtige verse bloemen om de mooiste, romantische foto’s te maken en met de hashtag #ArubaRomance op social media te delen“, aldus Sharim de Vries (De Aruba Tourism Authority).

“Als kers op de taart mogen mensen na afloop een mooie bloem meenemen. En wordt er nadien onder vijf van de leukste social media-posts een fles heerlijke Aruba Ariba Rum verloot.”

Locatie: TUI Experienc Store- Hollandse Toren 95, 3511 BN Utrecht