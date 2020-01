Aruba zet nieuwe stappen op het gebied van duurzaamheid

De Aruba Tourism Authority neemt een leidende rol aan in het verminderen van de CO2-uitstoot. Vanaf heden compenseert de A.T.A. de CO2-uitstoot op alle KLM-vluchten vanuit Europa naar Aruba ten behoeve van promotionele doeleinden. Het gaat hierbij om zowel persreizen als studiereizen met reisagenten.

De A.T.A. maakt hierbij gebruik van KLM’s CO2ZERO compensatiedienst, waarbij de vliegmaatschappij op basis van berekeningen die door de luchtvaartindustrie zijn gemaakt, een financiële bijdrage levert aan het ‘CO2OL Tropical Mix’ herbebossingsinitiatief in Panama, waar tot op heden 7,5 miljoen bomen zijn geplant.

Daarnaast is de Aruba Tourism Authority overgegaan tot het duurzaam produceren van alle promotieartikelen. Zo zijn alle canvas draagtassen van duurzaam materiaal gemaakt, zijn de handdoeken gemaakt van herbruikbaar, door lokale vissers uit de zee gehaald, plastic, zijn de zonnebrillen van tarwestro gemaakt en zijn alle waterflessen van Join the Pipe. Join the Pipe is een organisatie die wereldwijd diverse waterprojecten ondersteunt. “Als bureau voor toerisme is het van groot belang dat wij op het gebied van duurzaamheid, echt de daad bij het woord voegen. We brengen op dit moment weliswaar kleine veranderingen aan, maar deze veranderingen dienen wel als katalysator voor grotere toekomstige transformaties”, aldus Tirso Tromp (Area Director Europe, Aruba Tourism Authority).

Aruba neemt in het Caribisch gebied al jaren een leidende positie in als het op duurzaamheidsinitiatieven aankomt. In 2017 is een verbod op plastic tassen ingesteld en per juli 2020 gaat een algeheel verbod op het gebruik van wegwerpplastic op het One happy island van kracht. Daarnaast heeft de overheid een verbod op het gebruik van zonnebrandproducten met oxybenzone geïnitieerd. Oxybenzone is namelijk schadelijk voor het koraalrif.

