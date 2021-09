Askja Reizen zoekt een IATA-expert

Deel dit artikel











Nu de wereld zich langzaam maar zeker weer opent, kijken we vol optimisme vooruit. Mensen oriënteren zich niet alleen meer, ze boeken ook weer. Daarom zijn we op zoek naar een IATA-expert, die verantwoordelijk is voor het uitzoeken en boeken van vluchten voor het gehele productaanbod. Je ondersteunt voornamelijk bij lastige routes (reisexperts boeken ook veel zelf). Je bent goed op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden op vluchtgebied, kent Amadeus, en natuurlijk weet je het nodige van tarieven en tariefstructuren, voorwaarden, regelingen en mogelijkheden.

Wat we bieden

Een platte organisatie, een informele sfeer, daar houden we van. En lekker veel afwisseling. Het houdt het werk leuk en uitdagend. We werken in zelfstandige teams die waar het kan, zelf hun zaakjes regelen.

Natuurlijk spelen leuke collega’s, kantoorhond Balou en ruime thuiswerkmogelijkheden ook een belangrijke rol. Verder ligt ons kantoor vlakbij station Arnhem en krijg je aan het einde van de maand een salaris dat boven de cao ligt.

Iets voor jou?

Persoonlijk contact staat centraal en we overtreffen graag de verwachtingen van de klant. Houd je van reizen, vluchten uitzoeken? Heb je ruime ervaring in de reiswereld? Ben je positief, zelfstandig en initiatiefrijk? Mail ons dan je cv naar info@askja.nl t.a.v. Eppo Steenhuisen. We zoeken iemand voor 24 uur of meer. Combineren met een reisexpert functie is mogelijk. Iets voor jou?

Askja Reizen in Arnhem is al 30 jaar specialist op bijzondere natuurbestemmingen.

Author Arjen Lutgendorff

Deel dit artikel