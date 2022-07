Avila Beach Hotel komt met een aantal interactieve kunstwerken

Avila Beach Hotel op Curaçao zet de tien meest fotogenieke hotspots (voor Instagram) op een rijtje. Een daarvan is Avila’s interactieve kunstcollectie, gecreëerd door lokale kunstenaars Jhomar Loaiza, Claire Hol & Hortence Brouwn.

Als je van kunst houdt, zal je zeker dol zijn op de interactieve kunstwerken. Neem plaats op de bank met kleurrijke tropische achtergrond. Laat jouw gedachten rustig afdwalen in de beeldschone kleine vissersboot die je bij de pier vindt en ontmoet Shon Ia op het Grande Terrace. Blik met haar in de helderblauwe lucht en de Caribische Zee; ze zal zeker van je gezelschap en camera houden, want ze staat altijd klaar om te poseren. Voeg rekwisieten naar wens toe om er een unieke selfie van te maken.

“We proberen altijd iets leuks te doen en nieuwe dingen voor onze gasten, andere toeristen en locals aan te bieden. We staan al sinds jaar en dag bekend om kunst, denk aan onze exposities en evenementen vanuit Art in Avila in het verleden. We proberen hieraan ook op een andere manier invulling te geven dat niet alleen op gezette momenten van te genieten valt, maar op elk moment! Leuk voor jong en oud. We zijn daarom recentelijk gestart met een reeks van een aantal interactieve kunstwerken. Nu is street art al een poosje populair op Curaçao, maar we proberen het net wat specialer te maken. Door bijvoorbeeld meer interactie uit te lokken met behulp van attributen, zoals een leuk bankje, en ook door de schildering op een vissersbootje te plaatsen of door het enorm groot te maken, zoals onze 360-mural in Blues.”