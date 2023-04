Avila Reizen zoekt Reisspecialist Noord-Amerika

Deel dit artikel

Avila Reizen is momenteel op zoek naar een Reisspecialist Noord Amerika (32-39u per week)

Wie zoeken wij?



Jij bent een gedreven, positief in het leven staand persoon met liefde voor reizen, Noord-Amerika en het bieden van uitstekende service. Je bent gestructureerd, verantwoordelijk en kunt goed zelfstandig werken. Je vindt het tegelijkertijd leuk om onderdeel te zijn van een hecht team binnen een familiebedrijf. Je voelt je thuis binnen een organisatie die veel in beweging is en hebt affiniteit met andere culturen.

Jij hebt:

– affiniteit met de reisbranche, een toeristische opleiding is een pré;

– reiservaring/affiniteit met het Amerikaanse continent;

– een commerciële instelling, ervaring in sales/verkoopfunctie is;

– uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat bieden wij?

Wij bieden jou een uitdagende baan waarbij je zorgdraagt voor het samenstellen van (exclusieve) individuele maatwerkreizen en bijzondere groepsreizen naar Noord-Amerika. De functie van reisspecialist biedt je veel commerciële uitdaging. Je bouwt een relatie op met de klant. Je kan zelfstandig werken waarbij ruimte is voor je mening en verbeterideeën. Tevens krijg je verantwoordelijkheid voor de operationele afhandelingen na verkoop van de reis. Je hoofdtaak is de verwachtingen van de klant te overtreffen.

De functie is bij voorkeur voor 39 uur per week, maar 32 uur per week is bespreekbaar.

Wij bieden boven marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vanzelfsprekend kun je op het gebied van reizen profiteren van verschillende voordelen die we je als reisorganisatie kunnen bieden. Onze kantoren zijn gevestigd in de oude binnenstad van Haarlem en Amsterdam. Bij voorkeur werk je deels op kantoor (75%) en deels vanuit huis.

Over Avila Reizen

Avila Reizen biedt een nieuwe dimensie in maatwerkreizen naar meer dan 100 bestemmingen binnen Latijns- & Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa. Wij zijn gespecialiseerd in het samenstellen van (exclusieve) individuele maatwerkreizen en bijzondere groepsreizen. Daarnaast zijn wij officieel agent van National Geographic Expeditions voor reizigers woonachtig in Europa.

De uitgebreide eigen ervaring met de mooiste reisroutes, meest unieke accommodaties en bijzondere activiteiten, in combinatie met de kennis over de geschiedenis en de cultuur van de bestemmingen, maken van Avila Reizen de absolute specialist.

Behalve Avila Reizen bestaat de Avila familie ook nog uit Avila Foundation (onze ANBI-aangemerkte stichting) en Avila Boetiek (onze webshop met reisartikelen). Hiernaast heeft Avila Reizen ook een eigen kantoor in Lima (Peru), Bogota (Colombia), Santiago de Chili (Chili), Mexico City (Mexico) en eigen vertegenwoordiging in Panama-Stad, Panama benoemd Avila Experience.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd of zijn er nog vragen stuur dan je C.V. en motivatie naar hilda@avilareizen.nl

Auteur Tina Bakker