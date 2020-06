Avila Reizen breidt uit met Europa, arrangementen en privévilla’s

“Toen we de mogelijkheid tot reizen dichterbij huis als team bespraken, kwam er een ongekend enthousiasme tot stand en bleken we met z’n allen over zeeën ervaring, persoonlijke banden en contacten te beschikken. We hebben de beste accommodaties geselecteerd en de meest unieke ervaringen uitgekozen.”

De Avila Europa Reizen worden als volgt beschreven: ‘Reis met ons mee naar de meest bijzondere plekken in Europa, duik in nieuwe culturen en geniet van gastronomische hoogtepunten. Bezoek het Neuschwanstein voor openingstijd, rij door het glooiende heuvelgebied van Toscane met een prachtige zonsondergang, of ontdek de Adriatische Zee met een privé-motorjacht. We maken de reis met liefde graag helemaal naar uw wens.’

Onder de Avila Arrangementen Benelux vallen onderdelen als: Vliegen per helikopter over Nederland, golfen op Landgoed Anderstein, ontdek Antwerpen in een authentiek Volkswagen-busje, of reis met een eVespa door Luxemburg. Verblijf in elegante landhuizen omgeven door natuurpracht, te midden van bruisende steden, of op bijzondere locaties. Geniet van fenomenale culinaire ervaringen inclusief: diners in Michelinsterren restaurants, goed gevulde picknickmanden en heerlijke proeverijen.

