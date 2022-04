Avila Reizen en Ponant organiseren koninklijk scheepsbezoek

Deel dit artikel

Ruim twintig reisprofessionals beleefden gisteren een koninklijk scheepsbezoek aan boutique cruiseschip Le Champlain van de Franse cruisemaatschappij Ponant. Zij kregen een rondleiding over het schip, lunch en gingen met Zodiacs de Amsterdamse grachten op.

Het expeditie-cruiseschip was met gasten onderweg vanuit Londen naar Kopenhagen en deed Amsterdam aan op Koningsdag. De reisprofessionals werden welkom geheten door Ralph van den Houten, die samen met zijn Avila-collega’s Rianne van der Werf en Kees de Vries aanwezig was. Speciaal voor de gelegenheid was Stephen Winter (International Sales Director Ponant Yacht Cruise & Expeditions) overgekomen uit Parijs.

Ponant werd in 1988 opgericht waarbij het de wens van de oprichters was om hun passie en respect voor de oceanen te delen. “Ponant is een boutique hotel op het water met dertien schepen die variëren in grootte van zestien cabin’s tot 215 cabin’s”, aldus Winter. “Le Champlain behoort tot de Explorer Class, een hele nieuwe generatie luxe en milieuvriendelijke(re) schepen.” Le Champlain biedt ruime suites met grote ramen en loungeruimtes die uitkomen op de buitenkant. Het jacht heeft een capaciteit van 92 passagiershutten en suites. De cruises van Ponant bieden toegang tot uitzonderlijke gebieden, zoals bijvoorbeeld Antarctica en Alaska. In 2019 heeft de rederij een Stichting opgericht met als doel het behoud van de oceanen en de poolgebieden en om uitwisseling tussen volkeren aanmoedigen.

Het in zowel Amsterdam als Haarlem gevestigde Avila Reizen werd begin 2019 door National Geographic Expeditions officieel aangesteld als agent voor Nederland en België. Hiermee is Avila Reizen het officiële boekingskantoor voor het portfolio van National Geographic Expeditions voor de Nederlandse en Belgische markt. Aan boord van de Ponant-cruises, dat ook een samenwerking heeft met National Geographic, gaan op de NG Expeditions een team van experts mee. Tijdens het scheepsbezoek in Amsterdam was de Nederlandse Florence Kuyper mee die momenteel expeditieleider is op Ponant schepen en net was teruggekeerd uit Antarctica.

Bekijk hieronder de video. Op onze Facebook-pagina vind je foto’s van de dag.

Author Arjen Lutgendorff