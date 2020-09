Avila Reizen Webinar met Jimmy Nelson

Vanavond houdt Avila Reizen een webinar met Jimmy Nelson. Het wordt een inspirerende avond waarbij hoofdspreker Tim van der Wel ingaat op de toekomstvisie van Avila Reizen op een nieuw tijdperk van ontdekkingsreizen en met de bekende fotografisch kunstenaar Jimmy Nelson in gesprek gaat over zijn filosofie omtrent het belang van reizen en de toekomst van reizen met meer diepgang en betekenis.

Schrijf je nu in voor deze interactieve webinar en stel vanavond via de chat aan Tim en Jimmy je eigen vragen over dit nieuwe tijdperk van ontdekken!

Wanneer? Donderdag 17 september 2020

Hoe laat? Om 20.00 uur

Met gastspreker Jimmy Nelson!

Schrijf je hier in voor de webinar.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.