Avila Reizen zoekt reisspecialist Latijns-Amerika (32-39 uur per week)

Avila Reizen biedt een nieuwe dimensie in maatwerkreizen naar meer dan 35 bestemmingen binnen Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Wij zijn gespecialiseerd in het samenstellen van (exclusieve) individuele maatwerkreizen en bijzondere groepsreizen, naar drie continenten. De persoonlijke wensen van onze klanten met betrekking tot het reistempo, de juiste balans en afwisseling tussen ontdekken en ontspannen worden allemaal door ons verwerkt in een reisprogramma dat wij exclusief voor hen samenstellen. Ontdekkingsreizen met een vakantiegevoel. Boutiquereizen, comfort, kennis en service zijn hierbij sleutelwoorden.

We zijn op dit moment op zoek naar een reisspecialist Latijns-Amerika (32-39 uur per week) om ons team te versterken.

Functievereisten

– Reiservaring/affiniteit met Latijns-Amerika (in het bijzonder Argentinië en Chili);

– Commerciële instelling. Ervaring in sales/verkoopfunctie is een pré;

– Je beschikt over groot inlevingsvermogen en bent assertief;

– Je hebt een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid;

– Affiniteit met de reisbranche (een toeristische opleiding is een pré);

– Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, beheersing van het Spaans is een pré;

– Ervaring met CRS is een pré, bij voorkeur Amadeus.

Wat bieden wij?

De functie van reisspecialist biedt je veel commerciële uitdaging. Je bouwt een relatie op met de klant en koopt in bij lokale agenten. Je houdt van zelfstandig kunnen werken waarbij er ruimte is voor je mening en verbeterideeën. Tevens ben je verantwoordelijk voor productontwikkeling binnen jouw focuslanden. Je hoofdtaak is de verwachtingen van de klant te overtreffen. Je werkt in een klein team vanuit ons gezellige kantoor in het hartje van de oude binnenstad van Haarlem met een salaris boven CAO-niveau. Omdat kennis van de bestemming essentieel is bestaat de mogelijkheid tot het maken van studiereizen.

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan snel!

Stuur direct een email met een motivatiebrief, C.V. en een overzicht van je reiservaring naar hilda@avilareizen.nl of bel voor meer informatie met 023 785 1857.

Over Avila Reizen

Avila Reizen is gevestigd aan de Nassaulaan 2 in de historische binnenstad van Haarlem. Avila Reizen maakt het verschil door de diepgaande kennis van onze bestemmingen. Oprichter Tim van der Wel heeft na zijn opleiding Management Toerisme op verscheidene plekken in Latijns Amerika en het Caribisch gebied gewoond en heeft enkele jaren als reisbegeleider rondgereisd door zowel Latijns-Amerika als Afrika. Zijn persoonlijk advies en capaciteit om in te spelen op de wensen van een reiziger geven het begrip maatreis een extra dimensie. Medeoprichter Hilda Gonzalez, zelf half Chileens half Venezolaans, is jurist en is al jarenlang generaal secretaris van een stichting die strijd voor betere mensenrechten in Latijns Amerika. Haar oog voor detail in esthetiek en luxe tonen zich in onze reizen. Ook openen haar culturele kennis en achtergrond deuren die voor andere gesloten zouden blijven.

De uitgebreide eigen ervaring met de mooiste reisroutes, meest unieke accommodaties en bijzondere activiteiten, in combinatie met de kennis over de geschiedenis en de cultuur van de bestemmingen, maken van Avila Reizen de absolute specialist. Dit specialisme zetten we met ongekende passie in om de ideale reis te organiseren!

Daarnaast zijn we officieel agent van National Geographic Expeditions voor reizigers woonachtig in Europa.

Inmiddels werkt een team van 22 experts aan het samenstellen van uw authentique, boutique of unique reis. Niet alleen Latijns-Amerika, maar ook Afrika en Azië behoren Het gebied waar onze reisspecialisten vanuit eigen expertise voor u de mooiste reisbeleving samenstellen. Hiernaast heeft Avila Reizen ook een eigen kantoor in Peru, Colombia, Panama en Chili.

