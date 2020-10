Baltus Communications organiseert weer Wintersport Persdag

Het toeristisch PR-bureau Baltus Communications gaat wederom zijn succesvolle Wintersport persdag organiseren. Op deze bijeenkomst brengen deelnemende verkeersbureaus van wintersportgebieden, Nederlandse touroperators, trein- en luchtvaartmaatschappijen, direct sellers, kledingmerken en andere relevante wintersportpartijen hun bestemming of product onder de aandacht van pers, bloggers, webeditors en instagrammers. Het PR-bureau organiseerde achtmaal eerder deze thematische persdag.

“Nog nooit eerder was een goed wintersportseizoen van zo’n groot belang als dit jaar. Om het afgelopen belabberde zomerseizoen enigszins te compenseren is het cruciaal dat aarzelende wintersporters over de streep getrokken worden om te boeken. Brede promotie kan net dat duwtje in de rug geven”, aldus organisator Marcel Baltus. De persdag vindt plaats op donderdag 29 oktober in een mooie ruimte in SnowWorld Amsterdam met zicht op de skibaan. Nadere info op de speciale Wintersport button.

Bestemmingen uit meerdere landen

Participerende organisaties hebben tijdens het evenement de gelegenheid om in één dag veel mediarelaties persoonlijk te ontmoeten, het nieuws voor het wintersportseizoen 2020/21 aan te kondigen en hun bestemming of product te promoten. ‘Wij geloven heilig in het concept om op één evenement een groot aantal partijen uit verschillende Europese wintersportlanden te presenteren in plaats van dat zij ieder voor zich hun eigen winterpersdag organiseren.’

Covid maatregelen

Uiteraard zullen alle Covid-19 maatregelen van toepassing zijn waaronder voldoende ruimte tussen de tafels, verplichte looproute, handen ontsmetten bij binnenkomst en niet meer dan 50 personen tegelijkertijd in de ruimte. Daarom zal er een ochtendsessie en een middagsessie zodat wij bezoekende media en bloggers over de hele dag spreiden. SnowWorld Amsterdam in Velzen-Zuid ligt ver van de bewoonde wereld in de natuur en de keuze van de zaal op eerst verdieping behelst dat participanten en media gescheiden blijven van de bezoeker die een dagje wil komen skiën.

Vizier op winterseizoen

Initiatiefnemer Marcel Baltus stelt: ‘In weerwil van alle Covid ellende willen we pogen een fysieke workshop te realiseren – er gaat toch niets boven de kracht van een fysieke ontmoeting met een-op-een gesprekken’. Na een vrij dramatisch hoogseizoen gaat het voor veel spelers in de reisindustrie in Nederland én in de vakantiebestemmingen van cruciaal belang zijn om het winterseizoen een stevige impuls te geven, dus extra promotie voor wintersport en winterzon is noodzaak.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.