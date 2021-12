Barbados nodigt je uit voor een digitale studiereis

Deel dit artikel

Barbados Tourism Marketing Inc. nodigt branchegenoten uit voor de Barbados Virtual FAM Trip, speciaal bestemd voor reispartners in Nederland en België. Het evenement vindt plaats op woensdag 8 december om 14.00 uur.

Barbados is het meest oostelijk gelegen eiland van de Kleine Antillen aan de rand van het Caribisch gebied in de Atlantische Oceaan. Alle stranden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Witte zandstranden lonken hier volop en in het oosten kunnen surfers hun hart ophalen. Barbados heeft veel meer te bieden, zegt het verkeersbureau. Het eiland is de geboorteplaats van rum, heeft prachtige botanische tuinen en is deze winter nog makkelijker te bereiken met nieuwe directe vluchten vanuit Amsterdam.

Tijdens de Virtual FAM Trip kunnen deelnemers in gesprek gaan met vertegenwoordigers van Barbados Tourism Marketing Inc. en de accommodatie-partners op het eiland. Wanneer: woensdag 8 december om 14.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan hier.

Author Sharon Evers