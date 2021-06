Barometer – Aantal coronabesmettingen blijft dalen: ook België naar geel reisadvies?

Het aantal coronabesmettingen in de meeste Europese vakantiebestemmingen blijft dalen, dat blijkt uit de TravelPro Barometer waarin dagelijks een update wordt gegeven van het aantal besmettingen.

België staat in de TravelPro Barometer met actuele cijfers op een tweewekelijks gemiddelde van 132,09 per 100.000 inwoners, waar de ECDC-lijst met oude cijfers nog op een tweewekelijks gemiddelde van 182,34 aantal besmettingen per 100.000 inwoners staat. Er zou pas naar het wijzigen van reisadviezen worden gekeken wanneer het gemiddeld tweewekelijks aantal besmettingen per 100.000 inwoners onder de 150 ligt. Het dagelijks aantal besmettingen per 100.000 inwoners neemt in België af sinds eind mei.

Iedere maandag is er overleg bij Buitenlandse Zaken over de reisadviezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het ministerie VWS. Het RIVM kijkt daarbij naar verschillende factoren, zoals de incidentie, de trend van de besmettingscijfers, het aantal reizigers dat besmet terugkeert, het aantal testen en het percentage positieve testen.

Ook in de eind vorige week genoemde bestemmingen Frankrijk, Kroatië en Griekenland blijft het aantal coronabesmettingen dalen. Vrijdag jl. werden de 27 EU-lidstaten het erover eens dat ingeënte reizigers de komende zomer vrij door Europa moeten kunnen reizen, mits zij minstens twee weken voor aanvang van de reis volledig zijn gevaccineerd. Daarmee worden bestemmingen met een oranje reisadvies in principe geel, maar wel dient er extra goed te worden gelet op wat verzekeraars wel of niet verzekeren.

