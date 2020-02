Bart Meijer verlaat Vakantiebeurs

Onlangs heeft Bart Meijer (Manager Vakantiebeurs) besloten eind maart de Vakantiebeurs te verlaten en te kiezen voor een nieuwe uitdaging in de reisbranche. Per 1 april zal hij starten bij de Viabus Groep, waar de merken Bolderman.nl, Effeweg.nl, Van Nood Reizen en Diogenes Groepsreizen onder vallen. Meijer gaat daar aan de slag als Manager Product voor de merken uit de groep. Meijer geeft het stokje over aan Karin Lodewijks, die doorstroomt vanuit het talentprogramma van Jaarbeurs.

Meijer: “Afgelopen januari heb ik met de 50e jubileumeditie mijn vierde Vakantiebeurs als Brandmanager afgerond. In de afgelopen drie en een half jaar hebben ik samen met mijn team en de markt hard gewerkt om de Vakantiebeurs aan te passen aan de huidige wensen en behoeften van zowel bezoekers als exposanten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe visie, een nieuwe compactere opzet, een volledige re-branding naar een festivalstijl look & feel en de ontwikkeling van diverse nieuwe concepten waaronder samenwerkingen als de B2B-zone, het Travel Congress, de Travel Tomorrow Meet-ups en het Travel Talent Event. Ik ben trots op wat we als Vakantiebeursteam samen met de gehele reisbranche neer hebben gezet de afgelopen jaren. Er staat een sterke aantrekkelijke basis met mooie concepten om dit prachtige en unieke event naar de toekomst toe als branche relevant te houden en verder door te ontwikkelen.”

Frisse blik

Lodewijks is geen onbekende voor Vakantiebeurs en een deel van de markt, aangezien zij van 2014 tot 2018 reeds onderdeel uitmaakte van team Vakantiebeurs. Binnen haar rol als eventmanager was ze onder andere verantwoordelijk voor operatie, content samenwerkingen en de aankleding van het event. Daarnaast heeft ze als contentmanager de lead gehad in de totstandkoming van het ambassadeursprogramma en het vernieuwde vakdagprogramma in 2017 en 2018, wat uiteindelijk heeft geleid tot de ontwikkeling van het separate Travel Congress. Na haar studie hotelmanagement aan Hogeschool Tio is Lodewijks in 2014 begonnen bij Jaarbeurs als eventmanager bij onder andere Vakantiebeurs en Motorbeurs. Na 2018 heeft zij zich, naast het behalen van de master Bedrijfskunde aan TIAS School for Business & Society, de afgelopen twee jaar binnen Jaarbeurs ontwikkeld als brandmanager bij een van de andere consumententitels van Jaarbeurs.

