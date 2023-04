Bastiaan Kroes nieuwe directeur ANWB Medical Air Assistance

Deel dit artikel

Bastiaan Kroes is de nieuwe directeur ANWB Medical Air Assistance. Per medio augustus is hij verantwoordelijk voor de inzet van de ANWB trauma- en ambulancehelikopters in heel Nederland en betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Medical Drone Service.

Voor zijn benoeming werkte Kroes als Senior Manager Fire Brigade, Crisis and Safety Training bij Schiphol. In het verleden bekleedde hij diverse functies in de luchtvaart o.a. bij KLM.

Peter Siewers, directeur ANWB Hulpverlening: ‘Dankzij de inzet van onze traumahelikopters worden mensenlevens gered. Ook medische drones kunnen in de toekomst bijdragen aan goede zorg voor de patiënt. We zijn blij dat we met Bastiaan verder kunnen werken aan de optimalisatie van onze dienstverlening, zodat we in de toekomst nog beter hulp kunnen verlenen als elke seconde telt.’

ANWB Medical Air Assistance voert helikoptervluchten uit in opdracht van de vier academische traumacentra in Nederland. Zij beschikt over zes Airbus EC135 helikopters die worden ingezet als traumahelikopter. Daarnaast voert ANWB MAA met twee ambulancehelikopters van het type Airbus EC145 vluchten uit voor de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân. Met deze acht helikopters bestrijkt ANWB MAA heel Nederland. Met meer dan 12.000 oproepen per jaar is ANWB MAA dé operator van helikopters voor medische doeleinden van Nederland.

Auteur Arjen Lutgendorff