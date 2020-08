BBI-Travel naar Scandinavian Mountains vanaf Groningen

Vanaf 17 december biedt BBI-Travel reizen aan naar Scandinavian Mountains vanaf Groningen Airport Eelde. Deze bestemming op de grens tussen Noorwegen en Zweden is een veelzijdige sneeuwbestemming voor bijvoorbeeld wintersport in de grootste skigebieden van Noorwegen (Trysil) en Zweden (Sälen) of andere winterreizen met husky- en sneeuwscooteravonturen. De vluchten worden twee keer per week aangeboden waardoor ook een lang weekend of een midweek mogelijk is.

Het is de wens van BBI-Travel om bestemmingen aan te bieden waar mensen in de huidige corona-tijd heen kunnen, op een veilige manier. “Door te gaan vliegen vanaf Groningen Airport Eelde, ontsnappen we bij vertrek al aan de massa en besparen we onze reizigers de lange rijen die we van Schiphol kennen”, aldus directeur van BBI-Travel Henk van der Kooi. “We hebben onze ideeën getoetst bij een bekende viroloog van het UMCG en die was niet alleen enthousiast, maar dacht mee over hoe we dit succesvol konden maken. Dat sterkte onze overtuiging in deze tijden op deze Corona-veilige wijze reizen naar onze schone en veilige bestemmingen te gaan aanbieden.”

Winterbestemming

Groningen Airport Eelde is enthousiast over de plannen van BBI-Travel. Jonas van Dorp (Head of Aviation Marketing & Development): “We zijn blij met de stap van BBI-Travel om deze prachtige winterbestemming toe te voegen aan het aanbod vanaf Groningen Airport Eelde. Dit is een waardevolle aanvulling op ons bestemmingenpallet, passend bij de vraag vanuit onze regio en ver daarbuiten. Vooral in de huidige periode.”

Uitbreiding

Touroperator BBI-Travel breidt mogelijk het programma uit door naar meerdere bestemmingen in Scandinavië te vliegen. Directeur van BBI-Travel Henk van der Kooi: “We zijn bezig met een uitbreiding naar meer bestemmingen vanaf Groningen Airport Eelde. Het gaat om populaire plaatsen in onder andere IJsland, Fins Lapland en Noord-Noorwegen. Scandinavian Mountains is de eerste van de zeven nieuwe winterbestemmingen. Groningen Airport Eelde is ideaal gelegen, zeker voor reizen naar Scandinavië: vanuit het Noorden naar het Noorden. Groningen Airport Eelde als Gateway to the North.”

Vluchten

De vluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij European Charter Jet in samenwerking met AirX. “We kunnen alleen met dit toesteltype bijvoorbeeld naar Reykjavik City Airport vliegen, dat vijf minuten uit het stadscentrum ligt”, aldus Fred Falkena (Productmanager voor IJsland bij BBI-Travel). Maar ook voor de andere winterbestemmingen is dit een comfortabel toestel, met genoeg bagage ruimte voor vervoer van skiuitrusting, voegt Henk van der Kooi er snel aan toe.

