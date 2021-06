BBI Travel zoekt nieuwe collega

Reisorganisator Scandinavië & Hurtigruten (m/v) (31-39 uur)

BBI Travel is van plan, nu covid op z’n einde loopt, de draad weer voortvarend op te pakken. De chartervluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport, worden als eerste weer opgepakt en de voortekenen voor komende winterperiode zijn erg positief! Noorderlicht en winteravonturen zijn erg populair en ook de skiresorts die garant staan voor “quality-time’ op en buiten de pistes boeken goed. Hurtigruten Expeditie-reizen staan ook bij velen op de ’bucketlist’. Met het verder opengaan van de ’Nordics’, kan er wellicht ook deze zomer al naar deze prachtige bestemmingen worden gereisd…

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega en bieden een leuke functie aan in de prachtige reisbranche.

Wil je werken bij één van de oudste reisorganisaties in Nederland, bezig zijn met het samenstellen en verkopen van reizen naar Scandinavië (zomer & winter), de zeereizen en expedities van Hurtigruten en heb je daarnaast oog voor detail, ben je service-minded en kun je zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten; dan is dit jou ideale baan.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Je hebt je werkplek bij ons op kantoor op Groningen Airport Eelde.

Je hebt klant- & agentencontact over chat, mail en telefoon.

Je behandelt boekingen, aanvragen en offerteverzoeken.

Je stelt maatwerkreizen samen en reserveert de nodige services in ons eigen systeem, de b2b-systemen en het Amadeus CRS.

Je hebt contact met onze lokale leveranciers en partners.

Je helpt bij de samenstelling van de reisdocumenten en ondersteunt bij de controle van facturen voor de door jou gereserveerde services.

Je draagt bij aan een goede professionele werksfeer en de teamspirit.

Wie zoeken wij?

Onze voorkeur gaat uit naar een collega met al wat jaren ervaring in de reisbranche en met de courante systemen.

Ook is (liefst persoonlijke) reiskennis over de Scandinavische landen een pre.

Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel verbaal als schriftelijk, is een must. De Duitse taal redelijk beheersen is soms handig.

Beschik je over de eigenschap om commercie en klantenservice hand in hand te kunnen laten gaan? Dat vinden wij prettig en sluit aan op onze werkwijze.

Wat hebben wij te bieden?

Salaris gebaseerd op de CAO voor de reisbranche, met in overleg daar bovenop beloning van extra vaardigheden en voor ons belangrijke (product)kennis.

Werkweek van maandag t/m vrijdag (evt. parttime).

Vakantiedagen, pensioen en vergoedingen etc. volgens de CAO voor de reisbranche.

Wij streven naar min. 1 studiereis per jaar, maar ook laten we inkopende collega’s graag samen reizen met reserverende medewerkers.

Goede werkplek op een leuke locatie, Groningen Airport Eelde.

Een leuk team reistoppers, waar jij onderdeel vanuit kunt gaan maken.

Functie is per direct beschikbaar.

Lijkt het je wat om bij ons aan de slag te gaan, stuur dan je sollicitatie per mail naar vanderkooi@bbi-travel.nl en vergeet niet een CV bij te sluiten.

N.B. Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij werken niet met recruiters.

