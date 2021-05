Beau tegen Elbers (KLM): “Hoe was het om te zien dat je bedrijf langzaam naar de knoppen gaat?”

Pieter Elbers (president-directeur KLM) heeft tijdens de talkshow ‘Beau’ op RTL laten weten dat er de afgelopen 48 uur duizenden boekingen zijn binnengekomen. “Ik ben zeer opgelucht dat we weer op reis kunnen. Het is lang geleden dat we positief nieuws hadden. Het was ook hard nodig, want iedereen heeft kunnen zien hoe slecht het eerste kwartaal was.”

“Mensen willen weer op reis, mensen willen weer ondernemen en iedereen snakt naar vrijheid. Het feit dat er een opening is gekomen in de mogelijkheid om te reizen, biedt perspectief. Dat perspectief was voor iedereen uit het oog geraakt.”

Liever ander beleid

Op de vraag of Elbers een telefoontje uit Parijs krijgt na de persconferentie laat Elbers weten: “Uiteindelijk is het voor het concern natuurlijk belangrijk. De afgelopen jaren heeft KLM daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Op dit moment zitten we in een situatie waarin ook de reisrestricties in Nederland en Frankrijk weer anders zijn. Nederland heeft met name het eerste kwartaal een zwaar controlebeleid gehad met een dubbele testverplichting op Schiphol voor de overstappers. Dat had ik liever anders gehad, want Nederland was het enige land in de wereld met een dubbele testverplichting voor overstappers. Dat heeft ons hard geraakt. Uiteindelijk moeten ook wij helpen waar mogelijk, want ook voor KLM is het belangrijk dat corona wordt ingedamd. Uiteindelijk kunnen we dan weer naar de toekomst kjiken.”

Intensief contact

Elbers liet aan Beau weten dat er intensief contact is over het beleid. “We overleggen wat wel en niet helpt en we hebben te maken met wet- en regelgeving in andere landen. De situatie in India en Brazilië is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de situatie in Amerika op dit moment. In Amerika gaat het heel snel heel veel beter. We hebben voortdurend contact met de betreffende ministeries.

Verlies

Beau: “337 miljoen verlies, 3,5 miljoen euro per dag verlies, hoe is het om te zien dat je bedrijf langzaam naar de knoppen gaat?” Elbers: “Het werd intern een uitputtingsslag genoemd. In maart vorig jaar is alle ellende begonnen. De Amerikanen sloten het luchtruim. Eind 2020 dachten we dat er wat perspectief was, met vaccineren, enzovoorts. Eigenlijk was het eerste kwartaal voor iedereen heel zwaar, crisis-moe. In het diepst van de crisis zaten we op 10 miljoen verlies per dag. Nu zitten we op 3,5 miljoen verlies per dag. We hebben allerlei dingen gedaan om het binnen de perken te houden. Denk aan kosten besparen, het bedrijf fors ingekrompen, creatief vrachtvervoer. Het dieptepunt van 2020 was het ontslaan van personeel, er zijn ruim 5.500 mensen vertrokken. Voordat corona begon werkten er bij KLM 33.000 medewerkers en nu zitten we op ongeveer 27.000. Op sommige afdelingen is er echt een kaalslag geweest, dat is heel pijnlijk geweest. Het bedrijf is een stuk kleiner, maar klaar om naar de toekomst te kijken. We zitten op dit moment iets ruimer in ons jasje. Ik put hoop en geloof uit Amerika waar ik zie hoe het binnenlands reizen aan het toenemen is en de enorme aantrekking in de afgelopen 48 uur. Onze klanten staan te trappelen om weer op reis te mogen.” Het operationeel concernverlies Air France-KLM was in het eerste kwartaal 1,3 miljard euro. “Wij hadden 330 miljoen euro verlies. Dat was relatief beperkt. We hebben de slechte passageresultaten met goede vrachtresultaten, de hulp van NOW en kostenbesparingen binnen de perken weten te houden. Dat hebben we gedaan met alle KLM’ers die er elke dag weer staan.”

Steun

“De 3,4 miljard euro is eigenlijk ons geld. Hoeveel heb je daar nog van over?”, aldus Beau. Elbers: “Nog best veel. We hebben vorig jaar 3,4 miljard aan leningen en kredietfaciliteiten gekregen. Daarvan hebben we eind vorig jaar 940 miljoen opgenomen, dus dat betekent dat er nog 2,4 miljard staat en daarmee hebben we vastigheid. We zijn nu hard bezig om de leningen terug te betalen.”

Veranderingen reisgedrag

“Ik denk niet dat er veel veranderingen in reisgedrag komen”, aldus Elbers. “Als ik zie wat er in het binnenland van China en Amerika gebeurt. Je ziet er het reizen weer omhoog gaan. Voor een groot deel laten onze zakelijke klanten weten dat ze niet kunnen wachten. Er zijn ontzettend veel Nederlandse bedrijven die wereldwijd ondernemen. Al die bedrijven willen weer vooruit.”

