Bedrag Tickettax is vastgesteld

Het bedrag aan Tickettax dat door overheid per 1 januari 2021 wordt geheven, is bepaald op €7,845. Dit blijkt uit vragen van de ANVR bij het Ministerie van Financiën.

Oorspronkelijk in de plannen van 2017 was de tax €7, maar op het laatste moment is vracht uitgezonderd. Dit leidde tot een verhoging van de belasting voor passagiers naar €7,45. Over dit bedrag moest echter nog gecorrigeerd worden voor inflatie. Het uiteindelijke bedrag wordt daardoor €7,845.

