Belangrijke informatie voor wie terug wil naar Nederland vanaf de Kaapverdische eilanden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt in samenwerking met TUI Nederlandse reizigers die op de Kaapverdische Eilanden Sal, Sao Vicente en Boa Vista verblijven de mogelijkheid om morgen met de TUI terug te reizen naar Nederland. Verderop in dit bericht ook informatie over mogelijkheden om terug te reizen vanaf Sal naar Keulen.

De TUI-vlucht vertrekt morgen 26 maart 2020. De vertrektijden zijn in lokale tijd van de verschillende eilanden: Sal om 06:55 uur, Soa Vicente 08:45 uur en Boa Vista om 10:35 uur. Het is belangrijk dat reizigers minimaal drie uur voor de vertrektijd van de vlucht op de luchthaven aanwezig bent om in aanmerking te komen voor de vluchten.

Wie zijn of haar oorspronkelijke reis heeft geboekt via een reisorganisatie dient contact op te nemen met die reisorganisatie om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde vlucht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat dit een noodzakelijke actie is!

Informatie over terugvluchten via Duitsland

In samenwerking met de Duitse Ambassade wordt Nederlandse reizgiers de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een vlucht van Sal naar Keulen. De vlucht is voorzien voor 27 maart om 12:45 uur. Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid dient in zich vóór donderdag 26 maart 11:00 uur in te schrijven via http: //rueckholprogramm.de/. Bekijk hier de veel gestelde vragen.

Het is belangrijk om minimaal drie uur voor vertrektijd van de vlucht op de luchthaven aanwezig te zijn om in aanmerking te komen voor de vlucht. Elke reiziger dient apart in te worden geschreven, ook in het geval van meereizende familieleden. Vluchtreservering(en) hoeven niet vooraf te te worden betaalt, achteraf zullen de kosten voor de vlucht in economy klasse worden doorbelast. Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via het 24/7 BZ-contact center: +31 247 247 247, of via Whatsapp +31 6 8238 7796. Volg ook de sociale media van de Nederlandse ambassade voor actuele updates, o.a. via Facebook.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.